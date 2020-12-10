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    أبرز اللقطات خلال فترة الجائحة هذا العام

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    • مواطن هونغ كونغ يرتدي قناعا من زجاجة بلاستيكية، 31 يناير 2020
    • ضابطا شرطة، سودهاكار يادار، يقومان بدورية،ر ويرتديان قناعا مصمما على شكل فيروس كورونا على طريق، بهدف التوعوية، خلال الإغلاق الوطني التام فرضته الحكومة كإجراء وقائي لمنع تفشي مرض الفيروس التاجي كوفيد-19، في حيدر آباد، الهند 2 أبريل 2020.
    • يشاهد الأهالي من نوافذ وشرفات شققهم فرقة موسيقية شكلها أفراد البحرية السريلانكية، وهم يعزفون خارج مجمع سكني خلال إغلاق عام فرضته الحكومة على مستوى البلاد كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، في كولومبو 9 أبريل 2020.
    • أطفال فلسطينيون يرتدون كمامات بسبب وباء فيروس كورونا كوفيد-19، يلعبون خارج منزلهم في مدينة غزة، 8 سبتمبر 2020.
    • تُعرض كمامات الوجه خارج متجر لبيع الملابس في برلين وسط وباء فيروس كورونا المستجد، ألمانيا في 28 أبريل 2020
    • الفنان التشكيلي البرازيلي، خورخي سيلفا روريز، يرسم قناعًا وقائيًا بناءا على طلب الزيون، حيث ينظر إلى صورة الرجل على هاتفه الخلوي، وبعمل في منزله في ريو دي جانيرو، وسط تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في البرازيل، 10 نوفمبر 2020.
    • يؤدي المغني أدريان بيلون المعروف أيضًا باسم Adri1 عرضًا من شرفته في حيه بباريس، 2 مايو 2020. حيث تخضع البلاد للإغلاق العام لمنع انتشار وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.
    • الطاهي وفنان الطعام الأردني عمر السرطاوي يقشر الباذنجان ليحوله بعد ذلك إلى جلد مزخرف، ليتم استخامه في صنع الكمامات، عمان، الأردن 23 يونيو/ حزيران 2020
    • المصمم اليابني تاكاهيرو شيباتا يقدم كمامة على شكل طبق حساء رامين الياباني، يوكوهاما، اليابان 24 سبتمبر 2020
    • منع الصلاة في المساجد والكنائس بسبب تفشي كورونا في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 15 مارس 2020
    • فتاة ترتدي كمامة للوقاية من عدوى فيروس كورونا في بوغوتا، كولومبيا 19 مارس 2020
    • إضاءة أهرامات الجيزة عبارة ابق في البيت في القاهرة، في إطار حملة توعوية لمنع انتشار فيروس كورونا في مصر، 18 أبريل 2020
    • الكلاب ترتدي كمامات في منطقة تسوق رئيسية أثناء تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وسط مدينة شنغهاي، الصين، 16 فبراير 2020
    • يقوم مدربو اليوغا من أناهاتا يوغا زون بتمارين اليوغا على سطح أحد المباني في مدنية حيدر أباد، 18 يونيو 2020، قبل يوم اليوجا الدولي الذي يتم الاحتفال به سنويًا في 21 يونيو.
    • موظفة في شركة Cox Co، الشركة المشغلة لمتجر متخصص في بيع أقنعة الوجه Mask.com، تعرض قناع وجه فاخر مصنوع من حوالي 330 لؤلؤة، معروض للبيع مقابل مليون ين (9640 دولار)، وسط تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19) في طوكيو، اليابان، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
    • تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 5 سبتمبر 2020 تمثالاً يرتدي زيًا رسميًا مع قناع واقٍ وكمامة لتكريم موظفي الرعاية الصحية في بروكسل، بلجيكا
    • امرأة تقف بجوار سلة القمامة المرسوم عليها كمامة، في إطار حملة لنشر الوعي حول جائحة كورونا، في حي جنوبي بالعاصمة الإيرانية طهران في 18 يوليو 2020.
    • مانيكان في محل لأزياء الزفاف في شارع أوستوجينكا في موسكو، 12 أبريل 2020
    • شاطئ ساوثيند أون سي، جنوب شرق إنجلترا، بعد عدة أيام فقط من إعلان رفع الحجر الصحي التام ورفع قيود السفر بين الدول الأوروبية، 24 يونيو 2020
    • الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون ترتدي قناعاً تنكرياً ذهبياً في مهرجان البندقية السينمائي بنسخته الـ77 خلال وباء فيروس كورونا، 3 ستمبر 2020
    • تخفيف قيود الحجر الصحي المفروضة بسبب جائحة كورونا و السماح بممارسة الرياضة في الهواء الطلق في قازان، روسيا 23 مايو 2020
    • يتدرب الموسيقيون على مسرح غران تياتر ديل ليسو في برشلونة، إسبانيا، 22 يونيو 2020. عندما فتحت الأبواب أمام أداء مقطوعة كريسانتيمي للعازف لبوتشيني من قبل الفرقة الموسيقية أوتشيلي كوراتيت، احتلت النباتات، والبالغ عددها 2292 نبتة، المقاعد في القاعة بدلا من الحضور، وكان العرض البث المباشر عبر الإنترنت.
    • ضابط الدفاع المدني العراقي يقوم بتطهير الأماكن التجارية في ضواحي بغداد، في ظل انتشار فيروس كورونا في العراق 28  مارس 2020
    • التقطت الصورة في 23 مارس 2020 ، الموظفون يتناولون الطعام أثناء استراحة الغداء في مصنع للسيارات Dongfeng Honda في مدينة ووهان، وسط الصين. - يُسمح الآن لأهالي المنطقة (بؤرة تفشي كورونا) في وسط الصين، لأول مرة بالعودة إلى العمل وإعادة تشغيل وسائل النقل العام، حيث تعود بعض الأمور الطبيعية ببطء بعد فرض الحجر الصحي المتشدد لمدة شهرين.
    • مسن يرتدي كمامة يسير من أمام رسم غرافيتي على جدار مستوحاة من العمل الفني الشهير الصرخة للفنان النرويجي إدوارد مونك، ولكن الشخصية أيضا ترتدي كمامة، في غلاسكو، 2 سبتمبر 2020
    • الحجر الصحي في تل-أبيب، انتشار فيروس كورونا في إسرائيل، مارس 2020
    • توزيع الوجبات الغذائية على أفقر المواطنين المتضررين من الحجر الصحي لفيروس كورونا في أوغندا، 4 أبريل 2020
    • تخفيف قيود الحجر الصحي المفروضة بسبب جائحة كورونا في ميلانو، إيطاليا مايو 2020
    • الحجر الصحي في ساحل العاج، انتشار فيروس كورونا في جنوب أفريقيا، مارس 2020
    • راقصة وفنانة مسرح كاراكلا تتدرب على سطح منزلها، خلال الحجر الصحي على خلفية تفشي وباء الفيروس التاجي كورونا في بيروت، لبنان 4 أبريل 2020
    • هوانغ تونغ، صاحب مطعم بيتزا هوم، يقف مع برغر على شكل فيروس كورونا في هانوي ، 26 مارس 2020، وسط قيود فرضتها السلطات الفيتنامية لاحتواء انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.
    • راقصة باليه الأمريكية آشلي مونتاج من نيويورك ترتدي قناع واقي ضد هجوم غازي، بينما ترقص في تايمز سكوير مع استمرار تفشي مرض التاجي (COVID-19) في مانهاتن، مدينة نيويورك، الولايات المتحدة ، 18 مارس 2020
    • الصحة السورية تجهز مشفى أوكسجين لاستقبال حالات كورونا في دمشق، سوريا 12 أكتوبر 2020
    • الخروج من الحجر الصحي بالتدريج - إدخال النظام الإجباري لارتداء الكمامات الطبية بسبب كورونا في موسكو بدءا من 12 مايو/ أيار 2020
    • تُرى زخارف شجرة عيد الميلاد الزجاجية على شكل خنازير في مصنع أوز دوبا إس زي، حيث يستمر انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينة دفور كرالوف ناد لابيم، جمهورية التشيك 1 ديسمبر 2020. وهو تقليد تشيكي - صيام يوم عيد الميلاد لرؤية الخنزير الذهبي.
    • عارضات يقدمن نموذجا للزبائن وأفراد أسرة في مطعم، حيث يقام تجربة خدمة تقديم الأطباق والمشروبات إلى الأفراد في الدفئية الصحية، في إطار الإجراءات الوقائية الآمنة بعد الخروج من الحجر الصحي بالتدريج، يستطيع فيه الضيوف تناول الطعام في أمستردام، هولندا، 5 مايو/ أيار 2020.
    • الراقصة سو سيفدا أوزون ترقص على سطح منزلها، برفقة فرقة موسيقية، بسبب الحجر الصحي، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في تركيا، 13 أبريل 2020
    © AFP 2020 / Antony Wallace
    مواطن هونغ كونغ يرتدي قناعا من زجاجة بلاستيكية، 31 يناير 2020
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    بعد مرور ما يقرب العام على تفشي جائحة كورونا (كوفيد- 19)، جمع فريق عمل "سبوتنيك" أبرز اللقطات خلال فترات الحجر الصحي والإغلاق العام من مختلف أرجاء العالم.

    يقول الأطباء إنه مع الاستخدام السليم للكمامة والقناع الواقي الأكثر شيوعًا، سيقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا إلى الصفر.

    ومع ذلك، فقد واجه البعض بالفعل نقصًا في الأقنعة الطبية، بينما يشك البعض الآخر في فعالية طرق الحماية المعتادة. ولجأ آخرون إلى اختراع كمامات وأقنعة والتفنن فيها.

    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
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