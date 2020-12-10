أبرز اللقطات خلال فترة الجائحة هذا العام

بعد مرور ما يقرب العام على تفشي جائحة كورونا (كوفيد- 19)، جمع فريق عمل "سبوتنيك" أبرز اللقطات خلال فترات الحجر الصحي والإغلاق العام من مختلف أرجاء العالم.

يقول الأطباء إنه مع الاستخدام السليم للكمامة والقناع الواقي الأكثر شيوعًا، سيقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا إلى الصفر.

ومع ذلك، فقد واجه البعض بالفعل نقصًا في الأقنعة الطبية، بينما يشك البعض الآخر في فعالية طرق الحماية المعتادة. ولجأ آخرون إلى اختراع كمامات وأقنعة والتفنن فيها.