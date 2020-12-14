عيد الميلاد "النووي"...تزيين محطة الطاقة في ألمانيا

يمكن للضيوف الدخول إلى موقع محطة الطاقة النووية السابقة في كالكار غربي ألمانيا، للاستمتاع بـ "أرض العجائب الشتوية" المزينة والمضيئة، حيث تم تزيين 300 شجرة عيد ميلاد، ووضع ثلج اصطناعي على ساحات محطة الطاقة السابقة الواسعة.

نظراً لتفشي وباء "كوفيد-19"، لم يُسمح بفتح معظم مهرجانات وأسواق عيد الميلاد التقليدية في ألمانيا، وكان على المنظمين الابتكار والابداع حتى يتمكنوا من الترحيب بالجمهور في ظل الإجراءات الاحترازية الصارمة.