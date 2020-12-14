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    عيد الميلاد "النووي"...تزيين محطة الطاقة في ألمانيا

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    • صورة جوية لسوق عيد الميلاد في موقع محطة الطاقة النووية القديمة في كالكار، غرب ألمانيا11 ديسمبر 2020
    • مهرجان عيد الميلاد في موقع محطة الطاقة النووية القديمة في كالكار، غرب ألمانيا11 ديسمبر 2020
    • صورة جوية لسوق عيد الميلاد في موقع محطة الطاقة النووية القديمة في كالكار، غرب ألمانيا11 ديسمبر 2020
    • بابا نويل يرتدي كمامة ويرحب بالزوار عند الدخول إلى سوق عيد الميلاد في محطة الطاقة النووية القديمة في كالكار، غرب ألمانيا11 ديسمبر 2020
    • صورة جوية لسوق عيد الميلاد في موقع محطة الطاقة النووية القديمة في كالكار، غرب ألمانيا11 ديسمبر 2020
    • مهرجان عيد الميلاد في موقع محطة الطاقة النووية القديمة في كالكار، غرب ألمانيا11 ديسمبر 2020
    • صورة جوية لسوق عيد الميلاد في موقع محطة الطاقة النووية القديمة في كالكار، غرب ألمانيا11 ديسمبر 2020
    © AFP 2020 / Ina Fassbender
    السيارات تمر من أمام مبنى التبريد عند الدخول إلى سوق عيد الميلاد في محطة الطاقة النووية القديمة في كالكار، غرب ألمانيا11 ديسمبر 2020
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    تحولت محطة الطاقة النووية القديمة الألمانية إلى مهرجان وسوق عيد الميلاد.

    يمكن للضيوف الدخول إلى موقع محطة الطاقة النووية السابقة في كالكار غربي ألمانيا، للاستمتاع بـ "أرض العجائب الشتوية" المزينة والمضيئة، حيث تم تزيين 300 شجرة عيد ميلاد، ووضع ثلج اصطناعي على ساحات محطة الطاقة السابقة الواسعة.

    نظراً لتفشي وباء "كوفيد-19"، لم يُسمح بفتح معظم مهرجانات وأسواق عيد الميلاد التقليدية في ألمانيا، وكان على المنظمين الابتكار والابداع حتى يتمكنوا من الترحيب بالجمهور في ظل الإجراءات الاحترازية الصارمة.

    الكلمات الدلالية:
    عيد الميلاد, عيد الميلاد, ألمانيا
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