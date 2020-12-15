"الجوكر" يظهر في شوارع طهران

شخصية "الجوكر" تظهر في العاصمة الإيرانية، طهران.

فنان شوارع إيراني يدعى محمد، يرتدي زي شخصية فيلم هوليود الشهير "الجوكر"، يخرج إلى زواره طهران مع أعضاء فرقة مسرحية، بهدف الترفيه عن الناس وسط الظروف الراهنة بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في طهران.

وأكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم أمس الاثنين، أن بلاده "تمر بأصعب أيامها في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد".