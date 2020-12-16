بمناسبة الذكرى الـ30 لتلسكوب هابل… "ناسا" تنشر صورا نادرة للعالم الكوني

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للاحتفال بالذكرى الثلاثين على إنشاء تلسكوب "هابل"، قامت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» بجمع وعرض 50 صورة فلكية نادرة التقطها تلسكوب "هابل"، كانت متاحة لعلماء الفلك فقط.
تم معالجة هذه الصور حديثًا، وتضم الأجسام الفلكية الموجودة في دليل كالدويل الذي أنشأه عالم الفلك البريطاني سير باتريك كالدويل مور في الثمانينيات من القرن الماضي، ليحوي 109 أجسام ساطعة بما يكفي ليراها علماء الفلك الهواة باستخدام التلسكوبات التجارية أو المناظير أو حتى بالعين المجردة في بعض الحالات.
ترون في ألبوم "سبوتنيك" مجموعة مختارة من صور نادرة نشرتها "ناسا" للعالم الكوني التقطها تلسكوب "هابل".
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