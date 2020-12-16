عقد من الزمن على بداية ثورات "الربيع العربي"... هل انتهت؟

قبل عشر سنوات، انطلقت شرارة الانتفاضة الأولى في تونس، التي مهدت الطريق أمام موجة من الثورات الشعبية ضد الحكام والأنظمة السياسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط المعروفة وعرفت باسم "الربيع العربي".

وخلال فترة وجيزة مع سقوط القادة، بدا أن التحرك نحو ديمقراطية أكبر أمر لا رجوع فيه. وبدلاً من ذلك، شهدت المنطقة أكثر عقودها اضطراباً وتدميراً في تاريخ العصر الحديث.

مضى على ثورات الربيع العربي ما يقرب من عقد من الزمان وبدى أنها في طور الاحتضار، إلا أن اندلاع الاحتجاجات العام الماضي في بعض دول العالم العربي مثل لبنان والعراق وغيرها، أظهر أن روح الثورة التي اندلعت في عام 2011 لا تزال حية.

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وترون في الموجز المصور الذي تقدمه "سبوتنيك" أبرز لقطات منذ بداية ثورات "الربيع العربي" في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.