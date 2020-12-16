تسجيل
14:45 GMT16 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    عقد من الزمن على بداية ثورات "الربيع العربي"... هل انتهت؟

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • أهالي مدينة بنغازي يحرقون صور الزعيم الليبي معمر القذافي وملصقات مع اقتباساته و كتاب الأخضر من تأليفه، ليبيا 11 مارس 2011
    • امرأة تبكي أمام مبنى المحافظة وهي تنتظر مع أشخاص آخرين لمقابلة المحافظ في سيدي بوزيد، تونس 10 يناير 2011
    • منطقة الخالدية في مدينة حمص السورية التي سيطرت عليها قوات الجيش الحر، سوريا 22 أبريل 2012
    • امرأة تظهر كفة يدها المرسوم عليها ألوان العلمين اليمني والسوري خلال مظاهرة حاشدة ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح في العاصمة اليمنية صنعاء، 4 نوفمبر 2011
    • آلاف المشاركين في المظاهرات بالعاصمة المصرية القاهرة يطالبون باستقالة مجلس الوزراء والمجلس العسكري، 24 نوفمبر 2020
    • تفاعل الطلاب خلال مواجهات مع الأمن والشرطة في الجزائر العاصمة، 12 أبريل 2011
    • صورة لمعمر القذافي تحترق وسط المظاهرات التي عمت البلاد، 2 مارس 2011
    • امرأة عراقية أثناء استراحة تحت أقدام شرطة مكافحة الشغب، خلال مظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، 18 مارس 2011.
    • لافتة ممزقة للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وسط العاصمة تونس، 16 يناير 2011
    • امرأة مصرية تمسك بالعلم الوطني فوق رأسها أثناء مظاهرة بميدان التحرير في القاهرة ، 27 يناير 2012، قبل انطلاق مسيرة حاشدة للمطالبة بتغيير ديمقراطي، بعد مرور عام على ثورة البلاد التي أطاحت بالنظام السياسي السابق.
    • صورة التقطت في 14 أكتوبر 2014، تظهر انفجارا كبيرا يستهدف موقعًا عسكريًا للجيش السوري في الجزء الجنوبي من مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب السورية.
    • إمام مسجد مصري يبكي أمام دبابة عسكرية في ميدان التحرير في العاصمة المصرية القاهرة، 2 فبراير 2011
    • جنازة رمزية أثناء احتجاجات وسط بيروت بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان، 13 يونيو 2020
    • قاذفة صواريخ للقوات المتمردة الليبية تنطلق أثناء قصف القوات الموالية للقذافي، على طول خط الجبهة خارج بلدة البريقة الشرقية، ليبيا 31 مارس 2011
    • متظاهر مصري يتجادل مع ضابط شرطة في ميدان التحرير بوسط القاهرة، مصر 13 فبراير 2011
    • مصريون يحاولون ركوب حافلة بينما يحاول جندي من الجيش التونسي إيقاف أحدهم في رأس جدير، على الحدود التونسية الليبية، تونس، 3 مارس 2011
    • التقطت هذه الصورة يوم الجمعة، 4 مارس 2011، حيث تظهر تصاعد أدخنة من سيارات قوات الأمن المصري، بعد أن تم إحراقها من قبل متظاهرين أمام مقر أمن الشرطة في الإسكندرية.
    • الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
    • عائلة تسير في شارع طرابلس، مركز القتال بين قوات المعارضة الليبية وقوات معمر القذافي في مصراتة، 22 مايو 2011
    • نقل أحد المصابين خلال مظاهرة مناهضة للحكومة البحرينية إلى سيارة ليتم نقله إلى المستشفى في المنامة، البحرين، 18 فبراير 2011
    • زجاج أمامي للسيارة متصدع في موقع تفجير انتحاري في دمشق السورية، 23 يناير2011
    • محتجون يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة العراقية تحت علم عراقي ضخم، خلال مظاهرة في ساحة التحرير في بغداد، العراق 23 فبراير 2011
    • أنصار الحكومة اليمنية وراء دخان يتصاعد من سيارة مشتعلة تابعة لهم، التي أضرم فيها النار متظاهرون مناهضون للحكومة خلال اشتباكات في صنعاء، اليمن 22 فبراير 2011.
    • المتظاهرون المناهضون للحكومة البحرينية أثناء إطلاق الغاز المسيل للدموع من قبل شرطة مكافحة الشغب خلال مواجهات في قرية أبو صيبع غرب العاصمة المنامة، 17 ديسمبر 2011
    • في هذه الصورة التي التقطت في 4 سبتمبر 2012، يجلس رجل سوري أصيب جراء القصف على كرسي خارج متجر مغلق في منطقة المواصلات في حلب.
    • متظاهرون في خيمة اعتصام بميدان التحرير بالقاهرة، 2011
    © Sputnik . Andrey Stenin
    أهالي مدينة بنغازي يحرقون صور الزعيم الليبي معمر القذافي وملصقات مع اقتباساته و "كتاب الأخضر" من تأليفه، ليبيا 11 مارس 2011
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1047527836_0:404:2922:2048_1200x675_80_0_0_d5ec96ffef3d4fa0d0e6a87a2ddcfcd6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202012161047528626/

    قبل عشر سنوات، انطلقت شرارة الانتفاضة الأولى في تونس، التي مهدت الطريق أمام موجة من الثورات الشعبية ضد الحكام والأنظمة السياسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط المعروفة وعرفت باسم "الربيع العربي".

    وخلال فترة وجيزة مع سقوط القادة، بدا أن التحرك نحو ديمقراطية أكبر أمر لا رجوع فيه. وبدلاً من ذلك، شهدت المنطقة أكثر عقودها اضطراباً وتدميراً في تاريخ العصر الحديث.

    مضى على ثورات الربيع العربي ما يقرب من عقد من الزمان وبدى أنها في طور الاحتضار، إلا أن اندلاع الاحتجاجات العام الماضي في بعض دول العالم العربي مثل لبنان والعراق وغيرها، أظهر أن روح الثورة التي اندلعت في عام 2011 لا تزال حية.

    اقرأ أيضا - صحفية تونسية تتحدث عن مصير بلادها بعد مرور 10 سنوات على ثورة الياسمين

    وترون في الموجز المصور الذي تقدمه "سبوتنيك" أبرز لقطات منذ بداية ثورات "الربيع العربي" في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

    الكلمات الدلالية:
    لبنان, العراق, مصر, ليبيا, تونس, الربيع العربي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك