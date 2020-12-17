عروق عربية ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020

ووفقا للحساب الرسمي للمسابقة على إنستغرام، اختيرت الممثلة المصرية ياسمين صبري، ومشاهير آخرين من أصول عربية، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020 ترونها في ألبوم "سبوتنيك".

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