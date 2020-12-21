بؤرة كورونا... كيف تعيش ووهان الصينية بعد عام من تفشي الوباء العالمي

مر ما يقرب عام على العالم تحت راية "مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد"، الذي ظهر لأول مرة في مقاطعة ووهان الصينية. والآن، تعود بؤرة "كوفيد-19" إلى الحياة من جديد.

تمكنت جمهورية الصين الشعبية من احتواء انتشار العدوى بسرعة بسبب قدرتها العالية على التعبئة الاجتماعية.

إن التزام السكان الصارم بالإجراءات الاحترازية من اتباع الحجر الصحي والقيود المشددة على التنقل، ساعد الأطباء كثيراً في محاربة تفشي "كوفيد-19". وبفضل ذلك، توقف تفشي كورونا بشكل أساسي بحلول أبريل/ نيسان من العام الجاري، وتحولت الصين إلى مكافحة حالات العدوى "الواردة" إليها.

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وتشاهدون في عرض أليوم "سبوتنيك" يوماً واحداً من حياة أهالي مدينة ووهان بعد عودتها إلى طبيعتها بعد مرور عام على تفشي الوباء العالمي.