"الاقتران العظيم"... أكبر كوكبين بالمجموعة الشمسية يودعان 2020 في ظاهرة فلكية جميلة

شهدت بعض أجزاء العالم ليل أمس عرضاً ضوئياً جميلاً، طال انتظاره نحو 800 عام.

وتشهد الظاهرة تقارباً شبه تام بين مداري أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية المشتري وزحل، وكأنهما يلتقيان في حدث سماوي يسميه علماء الفلك "الاقتران العظيم"، ويطلق عليها أيضاً "نجمة عيد الميلاد".

قال عالم الفلك في جامعة "رايس" الأمريكية باتريك هارتيغان في بيان: "الاصطفافات بين هذين الكوكبين أمر نادر، يحدث مرة كل 20 عاماً أو نحو ذلك، لكن هذا الاصطفاف نادر للغاية بسبب مدى قرب الكوكبين من بعضها البعض". مضيفا بأن "آخر مرة اقترب فيها الكوكبان العملاقان من بعضهما البعض على خط واحد، تعود إلى عام 1226".

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وترون في الموجز المصور من "سبوتنيك" مشاهدة "الاقتران العظيم" في الولايات المتحدة والهند والمكسيك والكويت.