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    أفضل الصور الرياضية لعام 2020 من مصوري "سبوتنيك"

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    • الروسية دينا أفيرينا تقدم عرضاً في قصر إيرينا فينر-أوسمانوفا للجمباز خلال بطولة الجمباز الإيقاعي الدولية عبر الإنترنت، 28 يونيو 2020
    • الروسي ياروسلاف لينتشيفسكي يتنافس في مسابقة التزلج على الثلج في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الثالثة للشباب لعام 2020 في لوزان، سويسرا 21 يناير 2020
    • حارس المرمى إيغور بوبكوف (وسط) من نادي تشيرنيشيف، خلال مباراة نصف النهائي في بطولة الهوكي بين فريقي بوبروف و تشيرنيشيف في موسكو، 19 يناير 2020
    • لاعب نادي أرسنال - تولا، أرتيوم سوكول، ولاعب نادي زينيت - سان بطرسبورغ، مالكوم، خلال مباراة الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم الروسية بين الفريقين، 28 نوفمبر 2020
    • الرياضية المحترفة والمدربة الرياضية الروسية يوليا بويارينتسيفا (أسفل) ورئيسة قسم وسائل الإعلام يلينا بياتوفسكايا، خلال درس اليوغا على لوحات الركمجة، في منطقة نهر يينيسي في إقليم كراسنويارسك الروسية 12 أغسطس 2020
    • الألمانيان ليتيسيا روشيه و لويس شوستر خلال فقرة فنية للتزحلق الثنائي الحر على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب لعام 2020، 12 يناير 2020
    • رياضيون خلال سباق ثنائية الرماية والتزلج للمسافات البعيدة في بطولة العالم بين الرجال في أنترسيلفا، إيطاليا 22 فبراير 2020
    • سام فان روسوم، لاعب فريق نادي فالنسيا لكرة السلة (يسار) و تورنيك شنغيليا، لاعب فريق نادي سيسكا في مباراة الدور الخامس من الدوري الأوروبي لكرة السلة للموسم العادي بين بي بي سي سسكا-موسكو، روسيا ، وفالنسيا-إسبانيا، 29 أكتوبر 2020
    • لاعب الجمباز الروسي أليكسي نيموف خلال عرضه الفني أساطير الرياضة في قصر لوجنيكي الرياضي، 31 أكتوبر 2020
    • الروسية فيكتوريا غورلوفا خلال الوثب الطويل الثلاثي في ​​نهائيات بطولة روسيا لألعاب القوى بين السيدات في تشيليابينسك الروسية، 11 سبتمبر 2020
    • لاعبات منتخب أوزبكستان خلال فقرة الجمباز الإيقاعي مع 5 كرات، في نهائيات الجائزة الكبرى-موسكو لجمباز الإيقاعي الجماعي، 9 فبراير 2020
    • فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف (روسيا) أثناء فقرتهما الحرة للتزحلق على الجليد في بطولة أوروبا التزحلق على الجليد، 25 يناير 2020
    • الروسيا أنزور كاراغولوف وغيورغي تيبيلوف خلال مباراة المصارعة اليونانية الرومانية للرجال في فئة وزن أقل من 60 كجم، في بطولة موسكو الدولية للمصارعة الجائزة الكبرى موسكو- 2020.
    • لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف في حفل توزيع الجوائز بعد فوزه على الأسترالي دومينيك تيم في نهائي التنس الفردي من البطولة النهائية لجمعية لاعبي التنس المحترفين في لندن، إنجلترا 22 نوفمبر 2020
    • مشاركات في بطولة كمال الأجسام لمنطقة الفولغا الفدرالية في قازان، جمهورية تتارستان، روسيا 10 أكتوبر 2020
    • لاعب أفانغارد إرجي سيكاتش قبل مباراة بطولة القارات للهوكي العادية بين فريقي نادي أفانعارد (أومسك) ونادي سيبيريا (نوفوسيبيرسك)، 3 سبتمبر 2020
    • المشاركون خلال سباق الركض ماراثون موسكو - 2020، 2 أغسطس 2020
    • رومان ريبيلوف (روسيا)، الفائز بالمركز الأول في مسابقات الزحافات الثلجية المفردة للرجال في بطولة العالم في سوتشي، خلال حفل توزيع الميداليات 16 فبراير 2020
    © Sputnik . Alexander Vilf
    الروسية دينا أفيرينا تقدم عرضاً في قصر "إيرينا فينر-أوسمانوفا" للجمباز خلال بطولة الجمباز الإيقاعي الدولية عبر الإنترنت، 28 يونيو 2020 تشارك فرق الجمباز الإيقاعي من عدة دول في البطولة، حيث يلعب كل فريق على أرض الوطن، ويتم بث المسابقات عبر الإنترنت.
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/09/1045870977_0:0:2929:1647_1200x675_80_0_0_7fc8e0736a7aa3fffa86f3085924ff63.jpg
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    يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" لقطات رياضية من مصوري وكالة "سبوتنيك" في عام 2020 قبل وأثناء الوباء.

    على الرغم من تأجيل العديد من الأحداث الرياضية الكبرى بسبب وباء فيروس كورونا، إلا أن العديد من البطولات لا تزال تقام مع اقتراب فصل الخريف، ولكن مع بعض الإجراءات الاحترازية والقيود المشددة وبما يتوافق مع المعايير الصحية.

    ترون في الموجز المصور من "سبوتنيك" أفضل لقطات رياضية قدمها مصورو الوكالة في عام 2020 قبل وأثناء الوباء.

    الكلمات الدلالية:
    روسيا, سبوتنيك, سبوتنيك
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