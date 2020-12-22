أفضل الصور الرياضية لعام 2020 من مصوري "سبوتنيك"

يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" لقطات رياضية من مصوري وكالة "سبوتنيك" في عام 2020 قبل وأثناء الوباء.

على الرغم من تأجيل العديد من الأحداث الرياضية الكبرى بسبب وباء فيروس كورونا، إلا أن العديد من البطولات لا تزال تقام مع اقتراب فصل الخريف، ولكن مع بعض الإجراءات الاحترازية والقيود المشددة وبما يتوافق مع المعايير الصحية.

ترون في الموجز المصور من "سبوتنيك" أفضل لقطات رياضية قدمها مصورو الوكالة في عام 2020 قبل وأثناء الوباء.