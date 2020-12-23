الفائزون في مسابقة الفن الميكروبي "فن أغار" لعام 2020

كانت مسابقة جوائز "فن أغار" للفن الميكروبى هذا العام، مثلها مثل أي حدث آخر في عام 2020، مختلفة بعض الشيء. لكن في حالتنا، كان التغيير أمراُ جيدًا!

استضافت الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة المسابقة السنوية للفن الميكروبى "فن أغار"، وسُمح بتقديم الطلبات لأي نوع من الأشكال الفنية، لكن بشرط وحيد هو أن المقبل على المشاركة يجب أن يلتزم بموضوع المسابقة "الميكروبات الجميلة". بالطبع، سمحنا أيضًا بأعمال فنية "أغار التقليدية".

بشكل عام، تم تلقي 189 طلبًا من 203 مشارك من 29 دولة حول العالم. كانت كل قطعة فنية رائعة بمفردها، مما جعل اختيار الفائزين أمرًا صعبًا. بعد عملية تحكيم صارمة من جولتين، اخترنا المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، جنبًا إلى جنب مع جوائز "اختيار الجمهور"، التي يتم تحديدها من خلال التصويت على صفحة المسابفة على فيسبوك.

قدم علماء من جميع أنحاء العالم فنًا نما على أطباق بتري للمسابقة السنوية للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، والتي أعلنت عن أسماء الفائزين. أدت القيود المفروضة على الوصول إلى المختبرات إلى توسيع نطاق اختصاصها، حيث تم قبول "الفن التقليدي" حول جمال الميكروبات لأول مرة.