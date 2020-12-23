هل تخاف أخذ اللقاح... كيف تم التطعيم في القرن الـ20 وأوائل الـ21؟

على مر التاريخ، طور البشر وطرحوا لقاحات ضد الأمراض الفتاكة، من الإنفلونزا إلى شلل الأطفال. مع دخول بعض دول أوروبا والعالم في حالة إغلاق عام آخر، يأمل الناس أن يكون عام 2021 عاماً واعداً أكثر من سابقه.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، توفي أكثر من 1.6 مليون شخص بسبب مرض "كوفيد -19"، الذي يسببه فيروس كورونا، في جميع أنحاء العالم، لكن اللقاحات والاختبارات الجديدة تمنح الأمل بحال أفضل.

تشاهدون في الموجز المصور في ألبوم "سبوتنيك" كيف تطورت الأحوال مع ظهور الأمراض واللقاحات ضدها عبر الزمن.