أشجار عيد الميلاد التقليدية وغير التقليدية حول العالم في 2020

على الرغم من الوباء العالمي، تستعد مختلف مدن العالم لاستقبال أكبر أعياد هذا الموسم، عيد الميلاد وعيد رأس السنة.

رغم الإجراءات الاحترازية المشددة في بعض مدن العالم بسبب "كوفيد - 19"، والإغلاق العام في بعض دول أوروبا بسبب ظهور سلالة كورونا الجديدة سوف يحتفل العالم بعيد الميلاد المجيد هذا العام، ولكن بطريقة مغايرة عن الأعوام السابقة - دون "أسواق الكريسماس" المعهودة، ودون مهرجانات احتفالية شعبية ضخمة، ودون حضور يذكر في الكنائس.

ولنشر البهجة والسرور في قلوب الناس، وفي ظل الجائحة، لجأ مصممون في مختلف الدول إلى إنشاء أشجار عيد ميلاد أكثر أصالة وغرابة وجمالاً.

وترون في ألبوم "سبوتنيك" مجموعة صور مختارة لأكثر أشجار عيد الميلاد روعة هذا العام.