تسجيل
12:45 GMT24 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    أشجار عيد الميلاد التقليدية وغير التقليدية حول العالم في 2020

    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم، فلسطين 5 ديسمبر 2020
    • الألعاب النارية الاحتفالية خلال الحفل الرسمي لإضاءة زينة أول شجرة رأس السنة في البلاد في مدينة ياكوتسك، في إطار بدء مهرجان روسيا الشتاء يبدأ في جمهورية ياكوتيا الروسية، 1 ديسمبر 2020
    • شجرة عيد الميلاد في مركز للتسوق غاليري لافاييت في باريس، 30 نوفمبر 2020
    • تزيين شجرة عيد الميلاد بأزياء طاقم رجال الإطفاء والانقاذ في بيروت، من تصميم الفنانة التشكيلية اللبنانية حياة ناظر، تكريما لمن فقدوا أرواحهم في عمليات الإطفاء والإنقاذ في انفجار مرفأ بيروت، لبنان 18 ديسمبر 2020
    • شخصان يقفان لالتقاط صورة سيلفي أمام شجرة عيد الميلاد مصنوعة من صناديق تستعمل في صيد سرطان البحر في كي ويست، فلوريدا، الولايات المتحدة، 13 ديسمبر 2020
    • الألعاب النارية على خلفية إضاءة أكبر شجرة عيد الميلاد في العالم على منحدر جبل إنجينو في مدينة غوبيو التي تعود إلى القرون الوسطى بإيطاليا، 7 ديسمبر 2020
    • شجرة عيد الميلاد أمام قوس براندنبورغ في مدينة برلين، ألمانيا 26 نوفمبر 2020
    • رجل يسير أمام شجرة عيد الميلاد تنحدر من شرفة مبنى في مدينة فيلنيوس، ليتوانيا، 8 ديسمبر 2020
    • شجرة عيد الميلاد في أحد مراكز التسوق في مدينة بيروت، لبنان 30 نوفمبر 2020
    • شجرة عيد ميلاد في حوض ضمن الزينة غير التقليدية هذا العام في ساحة كول دروبز يارد، والتي تشكل جزءًا من حي كينغز كروس، في لندن، مضاءة أثناء الإغلاق الثاني لفيروس كورونا في إنجلترا، 23 نوفمبر 2020
    • أشخاص يسيرون بجوار شجرة عيد الميلاد المصنوعة من الأقنعة الواقية من الغازات في مدينة ريازان، روسيا، 12 ديسمبر 2020
    • الناس يتجمعون حول شجرة عيد الميلاد في ساحة بويرتا ديل سول، وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في مدريد، إسبانيا 2 ديسمبر 2020
    • السريان وعيد الميلاد في دمشق، سوريا 23 ديسمبر 2020
    • يمشي أشخاص يرتدون كمامات الوجه أمام شجرة نيميتون الكهربائية في ساحة غراناري، التي صممها مركز التصميم المعماري المحلي سام جاكوب استوديو، والذي يشكل جزءًا من حي كينغز كروس ضمن منشآت زينة عيد الميلاد غير التقليدية في لندن، خلال ثاني إغلاق لفيروس كورونا في إنجلترا، 23 نوفمبر 2020
    • زوجان مع طفلهما يلتقطان صورة سلفي على خلفية أشجار عيد الميلاد الذهبية في أحد مراكز التسوق التجارية في هونغ كونغ، 19 ديسمبر 2020
    • شجرة الأمل في محطة القطارات الرئيسية في لندن، خلال ثاني إغلاق لفيروس كورونا في إنجلترا، 23 نوفمبر 2020
    • شجرة عيد الميلاد في الميدان الكبير وسط مدينة بروكسل، بلجيكا 27 نوفمبر 2020
    • سياح يلتقطون صور سيلفي على خلفية أشجار غيد الميلاد بالقرب من قاعة مدينة فندق أوتيل دي فيل في باريس، فرنسا 21ديسمبر 2020
    • شجرة عيد الميلاد على ساحة ميدان سان ماركو في إيطاليا، 8 ديسمبر 2020
    • إضاءة شجرة عيد الميلاد مع إلغاء سوق الكريسماس التقليدي في ساحة البلدة القديمة في براغ، بسبب مخاوف من كوفيد-19 جمهورية التشيك، 28 نوفمبر 2020
    • شجرة عيد الميلاد بالقرب من كاتدرائية في مدينة فيلنيوس، 28 نوفمبر 2020
    • امرأة ترتدي كمامة وهي تسير بجوار شجرة عيد الميلاد في الساحة الحمراء وسط موسكو، 1 ديسمبر 2020
    • شجرة عيد الميلاد في مدينة سيؤل، كوريا الجنوبية 26 نوفمبر 2020
    • شجرة عيد الميلاد ضخمة في مدينة مدريد، إسبانيا 26 نوفمبر 2020
    • شجرة عيد الميلاد على الساحة الرئيسية في مدينة ستراسبورغ، فرنسا 27 نوفمبر 2020
    • شجرة عيد الميلاد على الساحة الرئيسية في مدينة صوفيا، بلغاريا 1 ديسمبر 2020
    • شجرة عيد الميلاد على خلفية البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة 1 ديسمبر 2020
    • أشجار عيد الميلاد بإضاءة ذهبية في أحد مراكز التسوق التجارية في هونغ كونغ، 19 ديسمبر 2020
    © REUTERS / AMMAR AWAD
    إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم، فلسطين 5 ديسمبر 2020
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/18/1047607399_0:318:3076:2048_1200x675_80_0_0_1424b5cfdff7bb94654d678915ba44c0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202012241047608552-%D8%A3%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020/

    على الرغم من الوباء العالمي، تستعد مختلف مدن العالم لاستقبال أكبر أعياد هذا الموسم، عيد الميلاد وعيد رأس السنة.

    رغم الإجراءات الاحترازية المشددة في بعض مدن العالم بسبب "كوفيد - 19"، والإغلاق العام في بعض دول أوروبا بسبب ظهور سلالة كورونا الجديدة سوف يحتفل العالم بعيد الميلاد المجيد هذا العام، ولكن بطريقة مغايرة عن الأعوام السابقة - دون "أسواق الكريسماس" المعهودة، ودون مهرجانات احتفالية شعبية ضخمة، ودون حضور يذكر في الكنائس.

    ولنشر البهجة والسرور في قلوب الناس، وفي ظل الجائحة، لجأ مصممون في مختلف الدول إلى إنشاء أشجار عيد ميلاد أكثر أصالة وغرابة وجمالاً. 

    وترون في ألبوم "سبوتنيك" مجموعة صور مختارة لأكثر أشجار عيد الميلاد روعة هذا العام.

    الكلمات الدلالية:
    عيد الميلاد, عيد الميلاد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك