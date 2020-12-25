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    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • ثوران بركان كيلويا في جزيرة هاواي الكبيرة، 21 ديسمبر 2020
    • ملكة جمال فرنسا 2020 كليمنس بوتينو، تتوج الفرنسية أماندين بوتي من نورماندي ملكة جمال فرنسا لعام 2021، 20 ديسمبر 2020
    • أحد المخلصين السيخيين يغطس في مياه ساروفار المقدسة التابعة للمعبد الذهبي في يوم استشهاد السيخ غورو تيغه بهادور التاسع، في أمريتسار، الهند 19 ديسمبر 2020
    • أشخاص يشاهدون عازفًا خلال مسابقة للرقص على العمود وسط درجات حرارة تقل عن 30 درجة تحت الصفر في موهي بمقاطعة هينغلونغ جيانغ بشمال شرق الصين، 21 ديسمبر 2020
    • متظاهر من اتحاد الطلاب النيباليين المرتبط بحزب المؤتمر المعارض يهتف بشعارات خلال مظاهرة بعد حل البرلمان فجأة في كاتماندو، 20 ديسمبر 2020.
    • أشخاص يدفعون دراجة ثلاثية العجلات نصف مغمورة في شارع غمرته المياه بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن المنخفض الاستوائي فيكي في بلدة سان فرانسيسكو بمقاطعة أغوسان ديل سور بجزيرة مينداناو الجنوبية، الفيلبين 18 ديسمبر 2020.
    • امرأة عراقية ترتدي زي بابا نويل وهي تركب دراجتها وسط انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وسط ركام مدينة الموصل القديمة، العراق 18 ديسمبر 2020
    • الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - إغلاق الحدود بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، إنجلترا 22 ديسمبر 2020
    • الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يتلقى لقحاً ضد فيروس كوفيد-19 من تيب مايز، كبيرة الممرضين ورئيسة الخدمات الصحية للموظفين، في حرم المركز الطبي كريستيان كير في نيويورك بولاية ديلاوير في 21 ديسمبر 2020.
    • الزائرون يشاهدون غطاساً يسبح أمام شجرة عيد الميلاد في حوض جاكرتا في جاكرتا، 24 ديسمبر 2020
    • شخصان يرقصان التانغو في أحد شوارع مدينة روما، قبل يوم واحد من عودة إيطاليا إلى الإغلاق العام خلال فترة عيد الميلاد كجزء من الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، 23 ديسمبر 2020 .
    • متظاهر عراقي يحرك إطارات محترقة خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في البصرة العراق، 20 ديسمبر 2020
    • أطلقت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه باتجاه اليهود المتدينين، الذين أغلقوا الطريق خلال مظاهرة في القدس، 22 ديسمبر 2020.
    • عارضة أزياء تظهر بقطعة مصممة من مواد معاد تدويرها خلال عرض أزياء في مدينة تايبيه، تايوان، 18 ديسمبر 2020
    • يشاهد الناس صاروخ لونع مارتش، وهو أحدث أسطول لمركبات الإطلاق الصينية لونع مارتش-8، وهو ينطلق من مركز وينشانغ للإطلاق الفضائي في مقاطعة هاينان جنوب الصين في 22 ديسمبر 2020.
    • طفل في المستشفى يلامس يد والده من خلال حاجز بلاستيكي لمنع تعرضه لخطر التلوث أو انتقال مرض (كوفيد-19) في قسم إعادة تأهيل الأطفال وإعاقات النمو في مستشفى سان رافاييل، وذلك في إطار تلبية رغبة الأطفال في رؤية أقاربهم وعناقهم في عيد الميلاد المجيد في روما، إيطاليا، 22 ديسمبر 2020.
    • كلاب الهاسكي في قرية روزسكايا ألاسكا في منطقة موسكو.
    • الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - طوابير طويلة إلى المحل التجاري Waitrose and Partnersبسبب الإغلاق العام في لندن، إنجلترا 22 ديسمبر 2020
    • نجل مزارع ينام على جرار في موقع احتجاجات ضد قوانين الزراعة الجديدة، عند حدود دلهي وأوتار براديش في غازي آباد، الهند، 23 ديسمبر 2020
    • يمكن رؤية زحل (أعلى) والمشتري (أسفل) في السماء، فوق إجيرتون، كان، بولاية كانساس في الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2020
    • الباعة يعرضون بضاعتهم في سوق خضروات عائم في الصباح الباكر في المناطق الداخلية لبحيرة دال في سريناغار، 21 ديسمبر 2020
    • صوفيا فوكس، البالغة من العمر عامين، مرتبكة بحمار يرتدي قبعة بابا نويل في أحد شوارع التسوق وسط انتشار جائحة فيروس كورونا في مدينة غالواي، أيرلندا 22 ديسمبر 2020
    • رجل ينسحب وسط جائحة كورونا في ساحة رياضية في الشارع في هافانا، كوبا 21 ديسمبر 2020
    • امرأة تمر أمام أزياء معروضة في مدينة الرقة شمال سوريا، 20 ديسمبر 2020
    • لبنانيون يرتدون ملابس بابا نويل يركبون مجدافاً في مدينة البترون الساحلية شمال لبنان، 22 ديسمبر 2020
    © AP Photo / Janice Wei/National Park Service
    ثوران بركان كيلويا في جزيرة هاواي الكبيرة، 21 ديسمبر 2020
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    نقدّم لكم الموجز الأسبوعي المصور، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    يحتفل هذا الأسبوع مسيحيو التقويم الغربي بعيد الميلاد وسط أجواء غير اعتيادية بسبب الجائحة، وتتويج ممرضة فرنسية "ملكة جمال فرنسا 2020"، إغلاق الحدود بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي عقب الإعلان عن تفشي سلالة كورونا الجديدة، ظهور "ماما نويل" في مدينة الموصل العراقية،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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