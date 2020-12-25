أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم الموجز الأسبوعي المصور، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
يحتفل هذا الأسبوع مسيحيو التقويم الغربي بعيد الميلاد وسط أجواء غير اعتيادية بسبب الجائحة، وتتويج ممرضة فرنسية "ملكة جمال فرنسا 2020"، إغلاق الحدود بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي عقب الإعلان عن تفشي سلالة كورونا الجديدة، ظهور "ماما نويل" في مدينة الموصل العراقية،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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