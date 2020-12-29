زينة دمشق المبهجة استعداداً لاستقبال العام الجديد

تستعد سوريا لاستقبال العام الجديد رغم الوباء العالمي والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا في البلاد.

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وسجلت وزارة الصحة أعداداً أعلى من المعتاد - أكثر من 100 إصابة في اليوم الواحد. وأكدت وزارة الصحة السورية أن البلاد دخلت في الذروة الثانية من انتشار الفايروس كما كل دول العالم.

كما حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك الأسبوع الماضي، من تزايد إصابات كورونا في سوريا، مؤكدا أنه "من المستحيل تقييم مدى تفشي الفيروس على وجه اليقين في كل أرجاء البلد".

ترون في الموجز المصور من "سبوتنيك" صور زينة عيد الميلاد ورأس السنة المبهجة في شوارع مدينة دمشق.