ماذا نرتدي ليلة رأس السنة ليكون عام 2021 أفضل من 2020

يوجد في علم الفلك أربعة عناصر: الأرض، والماء، والهواء، والنار – هي أساس كل شيء بمثابة حجر الأساس في الفلسفة، والعلم، والطب لألفي عام. وتمثل ألوان العناصر الأربعة ورموزها الجوانب المختلفة من الطبيعة وقوى الطاقة في عالمنا. و«الثور»، رمز العام الجديد القادم وفق التقويم الصيني، ينتمي إلى عناصر الأرض.

لذلك عند اختيار ألوان اللباس، تُعطى الأفضلية للألوان النبيلة مثل: البيج والبني والترابي، فهي الألوان المألوفة لهذا الحيوان. ومن الأولويات أيضًا اختيار ألوان المروج الصيفية التي يحبها الثور كثيرًا، وهي: الكاكي والألوان الزيتية والطبيعية الباهتة، على سبيل المثال: الأصفر الباهت والخوخي.

أما في وقت مبكر من عام 2021، يمكنك أن تستقبل العام الجديد بأزياء ألوانها ذات لمعان معدني: مثل ألوان الفضة أو الذهب الوردي أو الذهب الهادئ. وفي حال رغبت في تحسين حياتك الشخصية، ينصح الخبراء باختيار ألوان درجاتها تميل نحو الأبيض والرمادي.

الثور بطبيعته يتمتع بعقلية بسيطة - لا يوافق على الطغيان وتضخم التفاصيل ولا يتماشى مع عناصر السلبيات الأخرى. لذا، يجدر التخلي عن الألوان التي تثير فيه هذه السلبيات - مثل الأحمر، والملابس ذات المطبوعات "المفترسة" من الفهد والثعبان وغيرها - فكل هذا يزعج الثور. كما يُفضل استبدال اللون الأسود (المفضل عند الكثيرين) باللون الأزرق الداكن.

النصيحة الرئيسية - الأناقة المعتدلة

تقول مصصمة الأزياء الروسية فيكتوريا شفيتس في حديثها لـ «سبوتنيك»:

«اللمعان المعدني في ملابس السنة الجديدة سيخلق مزاجًا احتفاليًا. لذلك، ستكون الأقمشة الفضية والذهبية رائجة في الاستخدام خلال هذه الفترة. يُفضل أن يكون اللون الرمادي الفضي، وجميع أنواع ظلال الغرافيت أو الرماد المتلألئ. نظرًا لأنه لدينا ثور ليس فقط معدني (رمز العام الجديد)، بل أبيض أيضًا، فإن الأبيض كذلك سيكون أحد العناصر الرئيسية في الاحتفالات. لكن لا ننسى أن اللون الأبيض بدرجاته المتنوعة يختلف من شخض لآخر. لذا، فإن اللون الأبيض الزائد عن حده - يناسب الأشخاص ذوي المظهر المشرق والمتباين، والأبيض بدرجات البيج الفاتح أو لون العاج - يناسب الأشخاص ذو التباين المتوسط ​​والمنخفض. وبما أن الثور حيوان يحب المساحات الخضراء - الحشائش والسماء الأزرق - هذا يعني أنه يمكنكم تجربة اللونين الأزرق أو الأخضر، وستبدو ظلال اللون الزمردي والفيروزي والزبرجدي رائعة مع أقمشة من المخمل والساتان والحرير».

وأشارت شفيتس إلى أن ما يهم في اختيار الأزياء للعام الجديد هو الامتناع عن الألوان الزاهية والالتزام بالأناقة المعتدلة.

وتنصح المصممة النساء بترك الفساتين للعام القديم واختيار بدلات من أقمشة أنيقة من الحرير والمخمل، وارتدائها مع الأحذية المفتوحة بكعب صغير ورفيع. ولكن إذا وقع الاختيار على الفستان، فالاتجاه الآن هو فستان الكيمونو بأكمام واسعة فضفاضة. ويتم استكمال المظهر الأنيق بإضافة بريق إلى المكياج وارتداء أقراط كبيرة ومجوهرات براقة أيضاً.

أما بالنسبة للرجال، فأفادت الخبيرة بأنه في ليلة رأس السنة الجديدة يُفضل ارتداء البدل بألوان: البيج والرمادي والأسود والبني الفاتح والأزرق الداكن، أو ارتداء قميص مع بنطلون فاتح اللون أو من الجينز مع الجاكيت. كما أن قمصان بأزرار أكمام تبدو دائماً أنيقة، وخاصة مع البدل من ثلاث قطع. وفي حال كان الجو أكثر استرخاء (احتفال خارج المدينة، في الريف، منتج للتزلج)، فمن المناسب ارتداء سترة سميكة من الصوف مع بنطلون من المخمل بألوان متناسقة مع بعضها.