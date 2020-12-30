خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020

امتلأ عام 2020 بالمآسي والأحزان، حيث فقد العديد من الناس أقربائهم وأصدقائهم في "الحرب ضد كورونا" حول العالم. من بين كل تلك الأرواح التي فقدناها، يتعين علينا أيضًا توديع العديد من الشخصيات البارزة والمشاهير.

إن قول وداعًا ليس سهلاً أبدًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالأيقونات وعشاق النجوم.

على الرغم من الحزن على فقدانهم، فإننا نتذكر دائمًا مواهبهم وأعمالهم ومساهمتهم في عالمنا، سواء كان ذلك في مجال الرياضة أو الفن أو السينما أو الأعمال الاستعراضية.

وتضم قائمة الشخصيات البارزة والمشاهير المتوفين: لاعب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين كوبي براينت الذي توفي مع ابنته في حادث تحطم مروحية، والممثل الحائز على جائزة الأوسكار شون كونري، والمخرج الوري حاتم علي، ومصمم الأزياء الفرنسي الشهير بيير كاردان وغيرهم...