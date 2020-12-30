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    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020

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    • رجل أعمال ومصمم أزياء الياباني كنزو تاكادا
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    • مدرب منتخب الأرجنتين الوطني ولاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا
    • الممثل البريطاني ديفيد بروز
    • الرئي الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان
    • المخرج الكوري الجنوبي كيم كي دوك
    • عارضة الأزياء ومصممة الأزياء البريطانية ستيلا تينانت
    • مصمم الأزياء الفرنسي بيير كاردان
    • المخرج السوري حاتم علي
    © AP Photo / Mark J. Terrill
    لاعب كرة السلة الأمريكي كوبي براينت، في حادثة تحكم مروحيته الخاصة 26 يناير 2020
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    امتلأ عام 2020 بالمآسي والأحزان، حيث فقد العديد من الناس أقربائهم وأصدقائهم في "الحرب ضد كورونا" حول العالم. من بين كل تلك الأرواح التي فقدناها، يتعين علينا أيضًا توديع العديد من الشخصيات البارزة والمشاهير.

    إن قول وداعًا ليس سهلاً أبدًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالأيقونات وعشاق النجوم.

    على الرغم من الحزن على فقدانهم، فإننا نتذكر دائمًا مواهبهم وأعمالهم ومساهمتهم في عالمنا، سواء كان ذلك في مجال الرياضة أو الفن أو السينما أو الأعمال الاستعراضية.

    وتضم قائمة الشخصيات البارزة والمشاهير المتوفين: لاعب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين كوبي براينت الذي توفي مع ابنته في حادث تحطم مروحية، والممثل الحائز على جائزة الأوسكار شون كونري، والمخرج الوري حاتم علي، ومصمم الأزياء الفرنسي الشهير بيير كاردان وغيرهم...

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      أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"

      نقدّم لكم الموجز الأسبوعي المصور، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

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