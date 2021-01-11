ركوب أمواج النهر خلال موسم الأمطار في البرازيل

مع قدوم موسم الأمطار في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية، في شمال المنطقة الجنوبية الشرقية للبلاد، يرتفع منسوب نهر دوسي بشكل يجذب محبي هواية وممارسي رياضة الركمجة.

نهر دوسي (ويعني حرفيًا: النهر الحلو) يقع جنوب شرقي البرازيل بطول 853 كيلومترا. ويعتبر حوض النهر مهم اقتصاديًا.

يذكر أنه في عام 2015، تسبب انهيار سد نفايات التعدين في مدينة ماريانا جنوب شرقي البلاد إلى تشكل سيل ضخم يُقدر بـ 50 مليون طن من الطين السام، إذ وصلت إلى مياه المحيط الأطلسي مما جعل البرازيل تصفها بأنها أسوأ كارثة بيئية في تاريخها.

ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا لبرازيلي استغل ارتفاع منسوب مياه النهر في ركوب أمواج السيل.