تستضيف السعودية للعام الثاني على التوالي، رالي داكار بنسخته الـ 43، أشهر السباقات، لمدة 13 يوماً خلال الفترة من 3-15 يناير/ كانون الثاني، الذي تنظمه وزارة الرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويعبر المتسابقون البالغ عددهم 555 متنافسا 10 مدن سعودية خلال 12 مرحلة مختلفة، في محافظات ومدن ومناطق المملكة، يتخللها يوم راحة في مدينة حائل، بمسافة تصل إلى 7600 كلم.

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يتضمن سباق رالي داكار التنافس على ست فئات، هي على النحو الآتي: السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، المركبات الصحراوية الخفيفة SSV، والشاحنات، إضافة إلى الفئة الجديدة التي تشارك للمرة الأولى في الرالي "داكار كلاسيك".

ترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" لقطات مثيرة من رالي داكار السعودية 2021.