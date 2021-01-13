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    الصقيع والثلوج الكثيفة تجتاح دول العالم

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    • امرأة تلتقط صوراً لتساقط الثلج من نافذتها خلال تساقط الثلوج الكثيفة، وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في سيئول، كوريا الجنوبية، 12 يناير 2021
    • رجل يلتقط صوراً لتساقط الثلوج الكثيفة، على جزيرة كورسيكا الفرنسية، جنوب أوروبا، 11 يناير 2021
    • شاب يركب دراجة بالقرب من كنيسة صعود الرب في حديقة كولومينسكويه في موسكو، 12 يناير 2020
    • أقوى عاصفة ثلجية في مدريد منذ 80 عاما، إسبانيا 9 يناير 2021
    • تمثال العدل في ميدان رومربرغ في أحد أيام تساقط الثلج الكثيف في فرانكفورت، ألمانيا، 12 يناير 2021
    • أحد شوارع مدينة بيونغ يانغ بالقرب من قوس النصر مغطاة بالثلوج، كوريا الشمالية، 12 يناير 2021
    • أحد المشاة يسير عبر طبقة سميكة من الثلج تغطي شوارع مدينة هلسنكي، فنلندا، 12 يناير 2021.
    • أقوى عاصفة ثلجية في مدريد منذ 80 عاما، إسبانيا 9 يناير 2021
    • أشخاص يرتدون كمامات كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا يقومون بإزالة الثلوج في قصر غيونغبوك، أحد المعالم المعروفة في كوريا الجنوبية، في سيئول، 13 يناير 2021.
    • منظر عام لكاتدرائية هلسنكي أثناء عاصفة ثلجية كثيفة في هلسنكي، فنلندا 12 يناير 2021
    • الشاحنات تقف في طابور في طريقها بين شليوسنغن وإيسفيلد على الطريق السريع 73 بالقرب من سوهل بألمانيا، 12 يناير 2021.
    • أقوى عاصفة ثلجية في مدريد منذ 80 عاما، إسبانيا 9 يناير 2021
    • فتاة تلتقط صورة لصديقتها أثناء الفجر الأول بعد الليلة القطبية على جبل سولنيتشنايا في مورمانسك، 11 يناير 2021
    • سيارة تسير بالقرب من غابة فيزانوفا المغطاة بالثلوج في 11 يناير 2021 ، في جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة على البحر المتوسط، بعد تساقط الثلوج بكثافة فوق جنوب أوروبا.
    • أشخاص يحملون زلاجات يسيرون أمام لافتة مرور مغطاة بالثلوج، مع استمرار انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في زيورخ، سويسرا، 12 يناير 2021
    © REUTERS / Kim Hong-Ji
    امرأة تلتقط صوراً لتساقط الثلج من نافذتها خلال تساقط الثلوج الكثيفة، وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في سيئول، كوريا الجنوبية، 12 يناير 2021
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    شهدت بعض مدن العالم في الأيام القليلة الماضية عواصف ثلجية قوية أدت إلى تساقط الثلوج وانخفاض حاد في درجات الحراراة وشلل شبه كامل في الحركة داخل المدن وخارجها.

    تشاهدون في عرض أليوم "سبوتنيك" صوراً لبعض مدن العالم التي حل فيها الصقيع والعواصف الثلجية.
    الكلمات الدلالية:
    الثلج, ثلج
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    • المتسابق دانيال ساندرز من فريق كي تي ام فاكتوري في وادي الدواسر، خلال المرحلة الرابعة من سباق رالي داكار السعودية 2021، 6 يناير 2021
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      رالي داكار السعودية 2021

      تستضيف السعودية للعام الثاني على التوالي، رالي داكار بنسخته الـ 43، أشهر السباقات، لمدة 13 يوماً خلال الفترة من 3-15 يناير/ كانون الثاني، الذي تنظمه وزارة الرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

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    • راكب الأمواج البرازيلي باولو غويدو على نهر دوسي في محافظة غوفيرنادور فالاداريس، البرازيل، 9 يناير 2021
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      مع قدوم موسم الأمطار في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية، في شمال المنطقة الجنوبية الشرقية للبلاد، يرتفع منسوب نهر دوسي بشكل يجذب محبي هواية وممارسي رياضة الركمجة.

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      يبرع أهل الإمارات، وبالأخص أهل أبوظبي، منذ قديم الزمان وحتى يومنا هذا، في معرفة حسن آداب وتدريب وترويض الصقر التي توارثوها جيلا بعد جيل، وأصبحت لهم أساليب ووسائل خاصة بهم في التدريب، بحيث تعتبر من أفضل الطرق بين مثيلاتها عند الهواة والممارسين لهذه الرياضة في العالم.

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      Last update: GMT 09:00 11.01.2021
      GMT 09:00 11.01.2021

      أقوى تساقط للثلوج منذ 80 عاما... مدريد تتحول إلى ساحة للتزلج

      تحولت شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، إلى حلبة تزلج على الثلج إثر تعرضها لعاصفة ثلجية عمت جميع أنحاء إسبانيا وتسببت في تساقط كثيف للثلوج نتج عنه تشكل طبقات من الجليد على الطرق.

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