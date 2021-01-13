الصقيع والثلوج الكثيفة تجتاح دول العالم

تشاهدون في عرض أليوم "سبوتنيك" صوراً لبعض مدن العالم التي حل فيها الصقيع والعواصف الثلجية.
شهدت بعض مدن العالم في الأيام القليلة الماضية عواصف ثلجية قوية أدت إلى تساقط الثلوج وانخفاض حاد في درجات الحراراة وشلل شبه كامل في الحركة داخل المدن وخارجها.
تشاهدون في عرض أليوم "سبوتنيك" صوراً لبعض مدن العالم التي حل فيها الصقيع والعواصف الثلجية.
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