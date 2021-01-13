النساء المحكوم عليهن بالإعدام في الولايات المتحدة

يبرع أهل الإمارات، وبالأخص أهل أبوظبي، منذ قديم الزمان وحتى يومنا هذا، في معرفة حسن آداب وتدريب وترويض الصقر التي توارثوها جيلا بعد جيل، وأصبحت لهم أساليب ووسائل خاصة بهم في التدريب، بحيث تعتبر من أفضل الطرق بين مثيلاتها عند الهواة والممارسين لهذه الرياضة في العالم.