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    النساء المحكوم عليهن بالإعدام في الولايات المتحدة

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    • ليزا مونتغومري، سجينة فيدرالية من المقرر إعدامها. في صورة غير مؤرخة بالمركز الطبي الفيدرالي فورت وورث
    • قاتلة متسلسلة إيلين وورنوس، تلوح بيدها لأعضاء المحكمة وتشكر القاضي فيكتور مصلح وهي تغادر قاعة المحكمة 4 أ، في المركز القضائي لمقاطعة ماريون في أوكالا بولاية فلوريدا بعد ظهر يوم الخميس 22 فبراير 2001.
    • واندا جين ألين تبكي وهي تتوسل لمجلس الرأفة في أوكلاهوما لتجنيب حياتها لقتل عشيقتها المثلي قبل 12 عامًا، خلال جلسة استماع في سجن في ليكسينغتون، ولاية أوكلاهوما الأمريكية، الجمعة 15 ديسمبر 2000.
    • القاتلة المدانة فيلما بارفيلد، بتهمة التسمم بالزرنيخ لزوجها المدني وعدة أشخاص آخرين، تظهر أثناء تسجيل لمقابلة معها في أكتوبر/ تشرين الأول 1984. تم اعدامها فيما بعد.
    • كريستينا ريغز، المرأة الوحيدة المحكوم عليها بالإعدام لقتل أطفالها في أركنساس، تغادر غرفة محكمة مقاطعة بولاسكي يوم الجمعة 14 يناير 2000.
    • خسرت كارلا فايه تاكر، التي تظهر في هذه الصورة غير المؤرخة، في غايتسفيل، بولاية تكساس، استئنافًا يوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر 1997، أمام المحكمة العليا الأمريكية، مما مهد الطريق لإعدام امرأة لأول مرة في تكساس منذ عام 1863. وأدينت تاكر بتهمة قتل رجل من هيوستن بفأس عام 1983 .
    • تُظهر صورة المنشور هذه التي قدمتها إدارة الإصلاح في تكساس في 29 يناير/ كانون الثاني 2013، السجينة المحكوم عليها بالإعدام كيمبرلي مكارثي 51 عاماً.
    • تظهر هذه الصورة التي نشرتها وزارة العدل الجنائي في تكساس عام ،1985 والتي تم إصدارها في 10 فبراير/ شباط 2000، القاتلة المدانة بيتي لو بيتس، 62 عامًا، الذي تم إعدامها في 24 فبراير/ شباط 2000.
    • تُظهر صورة الملف غير المؤرخة التي قدمتها إدارة الإصلاحيات في ألاباما في 9 مايو/ أيار عام 2002، المدانة ليندا ليون بلوك، 53 عامًا، بتهمة قتل ضابط شرطة عام 1993 وأول امرأة تخضع لعقوبة الإعدام في ولاية جنوبية في الولايات المتحدة منذ عام 1957 .
    • متظاهرون ضد عقوبة الإعدام يحملون لافتات أثناء احتجاجهم على إعدام تيريزا لويس، خارج إصلاحية غرينزفيل في جارات بولاية فيرجينيا، الخميس الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 2010.
    • فرانسيس إيلين نيوتن، المحكوم عليها بتهمة قتل زوجها المنفصل عنها وطفليها، منذ أكثر من 17 عامًا، تغادر قاعة المحكمة في هيوستن بعد تلقيها تاريخ إعدامها في 1 ديسمبر/ كانون الأول، الأربعاء الموافق 7 يوليو/ تموز 2004.
    • قائمة النساء المحكوم عليهن بالإعدام في ولاية تكساس الأمريكية
    © REUTERS / Courtesy of Attorneys for Lisa Montgomery
    ليزا مونتغومري، سجينة فيدرالية من المقرر إعدامها. في صورة غير مؤرخة بالمركز الطبي الفيدرالي "فورت وورث"
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    نفذت السلطات الأمريكية أول حكم بالإعدام على امرأة منذ 70 عامًا، وفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

    وكانت المرأة التي تدعى ليزا مونتغومري قد أدينت بارتكاب جريمة قتل وحشية بحق امرأة حامل في عام 2004، حيث قامت بخنقها وإخراج الجنين من أحشائها والادعاء أن الطفل طفلها، في ولاية ميزوري.

    اقرأ التفاصيل: بحقنة مميتة... تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأة لأول مرة منذ 70 عاما في أمريكا

    يعرض ألبوم "سبوتنيك" صوراً للنساء المحكوم عيلهن بالإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية.

    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة
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