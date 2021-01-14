البيتزا للحرس الوطني والسياحة المسلحة في الكابيتول... كيف تبدو واشنطن قبل مراسم التنصيب

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توافدت قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، بينما كان مجلس النواب يصوت على عزل الرئيس الحالي دونالد ترامب، وأجرت القوات المسلحة جولة داخل مبنى الكونغرس، ووصف سكان العاصمة الأمريكية الإجراءات الأمنية فيها بغير المسبوقة.
وأحيطت الساحات والمتنزهات الصغيرة بكتل خرسانية، بالإضافة إلى تواجد سيارات دورية وسيارات سوداء ذات أضواء وامضة، وتقف بالقرب من أحد الفنادق حافلات صغيرة سوداء اللون. حيث وعدت الاستخبارات البدء بالاستعدادات لحفل التنصيب قبيل أسبوع من الموعد المحدد.
اقرأ التفاصيل: السياحة المسلحة لقوات الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول
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