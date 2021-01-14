البيتزا للحرس الوطني والسياحة المسلحة في الكابيتول... كيف تبدو واشنطن قبل مراسم التنصيب

توافدت قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، بينما كان مجلس النواب يصوت على عزل الرئيس الحالي دونالد ترامب، وأجرت القوات المسلحة جولة داخل مبنى الكونغرس، ووصف سكان العاصمة الأمريكية الإجراءات الأمنية فيها بغير المسبوقة.