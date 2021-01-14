25 تحت الصفر... متى يصل الصقيع إلى ذروته في موسكو

صرحت كبيرة المتخصصين في مكتب الأرصاد الجوية بالعاصمة موسكو، تاتيانا بوزدنياكوفا، لوكالة «سبوتنيك» أنه بحلول يوم الأحد القادم، ستنخفض درجة حرارة الهواء في موسكو ليلاً إلى 24 درجة تحت الصفر، وهو ما يقل عن المعدل المناخي بمقدار ثماني إلى عشر درجات.

وفقا لها، الطقس في موسكو يوم السبت سيكون غائما مع تساقط ثلوج بسيطة في بعض الأماكن. وفي الليل من المتوقع انخفاض درجات حرارة الهواء إلى 18-20 درجة تحت الصفر، وفي ضواحي العاصمة إلى 15-20 درجة تحت الصفر. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة بعد الظهر إلى 15 درجة تحت الصفر.

كما قال خبير الطقس في مركز "فوبوس" للأحوال الجوية، يفغيني تيشكوفيتس، لوكالة "سبوتنيك" أنه "خلال ليلة الخميس الماضية سقط خُمس معدل الثلوج الشهرية في موسكو - 19٪ من المعدل الشهري".

وأضاف "خلال اليوم تصل درجة الحرارة في العاصمة إلى 12 - 14 تحت الصفر، وتتراوح بين 10 - 15 تحت الصفر في المناطق الأخرى". وأوضح الخبير أنه بسبب الرياح وارتفاع رطوبة الهواء، والتي تبلغ 91٪ ، ستشعر بالحرارة كأنها 19 درجة تحت الصفر".

وبحلول يوم الأحد، ذروة الصقيع، تتوقع الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة خلال النهار في موسكو إلى 16 درجة تحت الصفر، و 18 درجة تحت الصفر في ضواحي موسكو.

وقبل عيد الغطاس في 19 يناير/ كانون الثاني سيهدأ الصقيع وتبدأ درجة الحرارة في الارتفاع.

وأضافت بوزدنياكوفا: «من المتوقع أن تكون ليلة 18 يناير/ كانون الثاني باردة جدًا أيضاً، عند 20-25 درجة مئوية تحت الصفر. وخلال نهار 18 ستستقبل موسكو جزءًا من الهواء الدافئ، وبالتالي سترتفع درجة الحرارة أثناء النهار من ثماني إلى عشر درجات. أي أننا سنستقبل عشية عيد الغطاس بقليل من الدفء».

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وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" صوراً من زوايا موسكو وضواحيها المغطاه بالثلوج الكثيفة.