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    نبذة مصورة لأبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • شبان إماراتيون خلال تدريب الصقور في صحراء ليوا، على بعد حوالي 250 كيلومترا غرب إمارة أبو ظبي الخليجية، 9 يناير 2021
    • محموعة من الشبان يصنعون كرة ثلج عملاقة خلال أقوى عاصفة ثلجية في مدريد منذ 80 عاما، إسبانيا 9 يناير 2021
    • شابات ترتدي زي الكيمونو التقليدي وكمامات يغادرن احتفالهم بلوغ سن الرشد (سن العشرين) في يوكوهاما أرينا، وسط إعلان الحكومة حالة الطوارئ الثانية في العاصمة وبعض المحافظات بسبب تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في يوكوهاما، جنوب طوكيو، اليابان 11 يناير 2021.
    • متظاهر إسرائيلي يحمل حقنة عملاقة خلال احتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرب من مقر إقامته الرسمي في القدس، وسط الإغلاق الثالث لفيروس كورونا على مستوى البلاد، 9 يناير 2021.
    • المتسابق روي غونكالفيز من فريق شيركو فاكتوري في القيصومة، خلال المرحلة السادسة من سباق رالي داكار السعودية 2021، 8 يناير 2021
    • الأولاد يلعبون في موقع ركام النصب التذكاري السابق في بالو، مقاطعة سولاويزي الوسطى، إندونيسيا ، 13 يناير 2021
    • عضوا مجلس النواب الأمريكي فيكي هارتزلر ومايكل والتز يقومان بتوزيع البيتزا على عناصر قوات الحرس الوطني الأمريكي في مبنى الكابيتول، واشنطن 13 يناير 2021
    • إحدى عشاق رياضة المغامرات تتأرجح على حبل فوق المحيط بعد القفز من حافة جرف أثناء القفز بالحبل بالقرب من كورارونغ، أستراليا، 9 يناير 2021.
    • رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي بعد تصويت المجلس لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الرئيس الحالي، دونالد ترامب، الكونغرس، واشنطن، 13 يناير 2021
    • رجل يلتقط صورة لقطط جالسة على نافذة في روما، إيطاليا 11 يناير 2021
    • أحد أنصار النظام الملكي، خلال الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد الملك الراحل بريثفي نارايان شاه الذي شكل نيبال الحالية منذ قرون، يتم مساعدته بعد إصابته خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب وسط خلاف حول مسار التجمع في كاتماندو، نيبال 11 يناير 2021 .
    • برج أوستانكينو للبث التلفزيوني في موسكو مغطى بطبقة من الجليد، 13 يناير 2021
    • امرأة تسير وهي تحمل فاكهة الأناناس على رأسها في أحد شوارع كمبالا، أوغندا 12 يناير 2021
    • تُظهر الصورة التي نشرها المرصد الأوروبي الجنوبي في 8 يناير 2021 انطباعًا فنيًا عن المجرة ID2299، نتاج تصادم المجرة، وبعض الغازات المنبعثة من ذيل المد والجزر نتيجة الاندماج.
    • رجل وطفل يستخدمان زلاجة على بحيرة متجمدة في بكين، الصين 12 يناير 2021
    • بلوتارخوس بلوتارشو، إلى اليسار، يحمل عارضة أزياء ترتدي كمامة في متجره وسط نيقوسيا، قبرص، 11 يناير 2021
    • راكب الأمواج البرازيلي باولو غويدو على نهر دوسي في محافظة غوفيرنادور فالاداريس، البرازيل، 9 يناير 2021
    • قرود المكاك اليابانية تنقع في ينبوع ساخن في حديقة نباتات هاكوداته الاستوائية في جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان، 12 يناير 2021
    • أول أكاديمية في فلسطين تحتضن محبي رياضة الباركور
    • عضو في الصليب الأحمر الإندونيسي يقوم بتعقيم قطعة من الحطام تم استردادها من البحر، يعتقد أنها من توربين رحلة طيران سريويجايا SJ182 التي تحطمت في البحر، في جاكرتا، إندونيسيا، 11 يناير 2021
    • البخار يتصاعد من منازل مدينة كرونبرغ بالقرب من فرانكفورت بألمانيا مع بداية شروق الشمس خلال يوم بارد، 11 يناير 2021
    • الشرطة في موقع حادث مروري بينهم حافلتان، بسبب تساقط الثلوج الكثيفة، شمال كريستيانستاد، السويد 13 يناير 2021
    • امرأة تركض أمام متظاهرين مناهضين، بعضهم يحمل أعلام حركو أنتيفا، في انتظار مواجهة مظاهرة باتريوت مارش لدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقرب من رصيف الكريستال في 9 يناير 2021 في حي باسيفيك بيتش في سان دييغو، كاليفورنيا .
    • أعضاء من شركتي المسرح لا باتوغالينا و سيكليكوس يؤدون أغنية Fuego Rojo (النار الحمراء) خلال مهرجان المسرح سانتياغو ميل الدولي في سانتياغو ، 9 يناير 2021.
    • أشخاص يرتدون كمامات للوقاية من فيروس كورونا يجلسون على متن حافلة في بلغراد، صربيا،11 يناير 2021.
    • امرأة تشاهد أخرى وهي تقف لالتقاط صور فوتوغرافية خارج دار الأوبرا في هانوي، فيتنام 12 يناير 2021
    • تُظهر صورة تم التقاطها في 10 يناير 2021 منظرًا عامًا لحركة المرور التي تمر فوق جسر فوق نهر هان المتجمد على خلفية مدينة سيئول، كوريا الجنوبية 10 يناير 2021
    • شابات يستحمن في ينابيع المياه الساخنة في بياتيغورسك الروسية. على منحدر جبل ماشوك، حيث تتدفق ينابيع كبريتيد الهيدروجين الساخنة، وتحت تأثيرها تكونت المنخفضات على المنحدرات الصخرية، تبدو وكأنها حمامات.
    © AFP 2020 / Karim Sahib
    شبان إماراتيون خلال تدريب الصقور في صحراء ليوا، على بعد حوالي 250 كيلومترا غرب إمارة أبو ظبي الخليجية، 9 يناير 2021
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    نقدّم لكم الألبوم الأسبوعي المصور، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من مختلف زوايا العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    شهد هذا الأسبوع تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الرئيس دونالد ترامب على أثر أحداث اقتحام الكونغرس، تعرّض العاصمة الإسبانية مدريد لعاصفة ثلجية قوية، رالي داكار السعودية 2021، وانخفاض حاد في درجات الحرارة في موسكو ... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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    سبوتنيك, سبوتنيك
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