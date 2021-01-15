نبذة مصورة لأبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

صرحت كبيرة المتخصصين في مكتب الأرصاد الجوية بالعاصمة موسكو، تاتيانا بوزدنياكوفا، لوكالة «سبوتنيك» أنه بحلول يوم الأحد القادم، ستنخفض درجة حرارة الهواء في موسكو ليلاً إلى 24 درجة تحت الصفر، وهو ما يقل عن المعدل المناخي بمقدار ثماني إلى عشر درجات.