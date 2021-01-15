نبذة مصورة لأبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم الألبوم الأسبوعي المصور، ونبذة عن أهم الأحداث المصورة من مختلف زوايا العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
شهد هذا الأسبوع تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الرئيس دونالد ترامب على أثر أحداث اقتحام الكونغرس، تعرّض العاصمة الإسبانية مدريد لعاصفة ثلجية قوية، رالي داكار السعودية 2021، وانخفاض حاد في درجات الحرارة في موسكو ... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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