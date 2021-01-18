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    فصل الصقيع... لقطات "تثلج القلب" من أنحاء روسيا

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    • رجل يلتقط صورة تذكارية له بعد السباحة الشتوية في قناة كرونفيرسكي في سان بطرسبورغ، روسيا 14 يناير 2021
    • منظر يطل على جبال خيبيني المغطاة بالثلوج في كيروفسك، روسيا 16 يناير 2021
    • شرطي مرور خلال تساقط الثلوج في مدينة قازان، روسيا 14 يناير 2021
    • كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين في موسكو، روسيا 15 يناير 2021
    • عامل المرافق العامة يقوم بتنظيف سطح مبنى سكني بعد تساقط الثلوج الكثيفة في موسكو، 14 يناير 2021
    • القاطرتان تشيرنوغورسك و أربان محصرتان في أكوام من الجليد في منطقة نهر ينيسي، بعد التجمد بالقرب من قرية غالانينو، مقاطعة كازاتشينسكي، إقليم كراسنويارسك الروسي، 13 يناير 2021
    • امرأة وأطفال يسيرون على جليد نهر الفولغا، روسيا 13 يناير 2021
    • شابات يستحمن في ينابيع المياه الساخنة في بياتيغورسك الروسية. على منحدر جبل ماشوك، حيث تتدفق ينابيع كبريتيد الهيدروجين الساخنة، وتحت تأثيرها تكونت المنخفضات على المنحدرات الصخرية، تبدو وكأنها حمامات.
    • منظر لكاتدرائية القديس إسحاق (في الوسط) ومبنى الأميرالية الرئيسي (يسار) في سانت بطرسبورغ، روسيا 14 يناير 2021
    • امرأة تسير مع طفل أثناء تساقط الثلوج في شارع كراسنودار، روسيا 17 يناير 2021
    • قطعة من الجليد الشفاف بعد تجمد المياه العذبة على بحيرة بايكال بإقليم إركوتسك الروسي، 17 يناير 2021
    • موظف من الوحدة شبه العسكرية الروسية لمكافحة الانهيار الجليدي في جبال إلبروس، يوجه مدفع كا إس-19من عيار 100 ملم، إلى سفح الجبل للتخلص القسري للثلوج في جمهورية كباردينو - بلكاريا، روسيا 15 يناير 2021
    • برج أوستانكينو للبث التلفزيوني في موسكو مغطى بطبقة من الجليد، 13 يناير 2021
    • محمية طبيعية حكومية ليندولوفسكايا روشيا في منطقة لينينغراد، روسيا 16 يناير 2021
    • أب يمرح مع طفله على منحدر ثلجي في حديقة خودينسكويه بوليه في موسكو، روسيا 16 يناير 2021
    © Sputnik . Alexei Danichev
    رجل يلتقط صورة تذكارية له بعد السباحة الشتوية في قناة كرونفيرسكي في سان بطرسبورغ، روسيا 14 يناير 2021
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    جزء كبير من روسيا يكتنفه الصقيع. فقد سجلت أرقام قياسية: تارة في منطقة الفولغا 40 تحت الصفر، وتارة في موسكو حيث وصلت درجات الحرارة في الليالي الماضية إلى 24 تحت الصفر.

    حل الصقيع الشديد كذلك في كل من الشرق الأقصى لروسيا، وسيبيريا، وجزر الأورال - هنا لا يمكنك أن تُخرج أنفك إلى الشارع!

    وحتى السكان المحليون، الذين اعتادوا على "المراوغات" المناخية، مندهشون من هذه التقلبات الحادة في الأحوال الجوية.

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    بينما في سوتشي الدافئة، سجلت أرقام قياسية من حيث سقوط الثلوج، بحيث أن معدات إزالة الجليد بالكاد تكفي، ولا يزال تساقط الثلوج مستمراً.

    أما مدينة سان بطرسبورغ، التي كانت تحت تأثير الكتل الهوائية الدافئة خلال جميع فصول الشتاء الأخيرة، فأيضًا فجأها الصقيع.

    لكن خبراء الأرصاد يسارعون في طمأنتنا ووعدنا بأن الحال سيتغير قريبًا وحيث كان هناك ثلوج وصقيع - سيبدأ ذوبان الجليد وتهطل الأمطار. بشكل عام، وفق قولهم، من المتوقع حدوث اضطرابات مناخية حقيقية هذا الشتاء.

    الكلمات الدلالية:
    حياة روسيا, روسيا
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