فصل الصقيع... لقطات "تثلج القلب" من أنحاء روسيا

جزء كبير من روسيا يكتنفه الصقيع. فقد سجلت أرقام قياسية: تارة في منطقة الفولغا 40 تحت الصفر، وتارة في موسكو حيث وصلت درجات الحرارة في الليالي الماضية إلى 24 تحت الصفر.

حل الصقيع الشديد كذلك في كل من الشرق الأقصى لروسيا، وسيبيريا، وجزر الأورال - هنا لا يمكنك أن تُخرج أنفك إلى الشارع!

وحتى السكان المحليون، الذين اعتادوا على "المراوغات" المناخية، مندهشون من هذه التقلبات الحادة في الأحوال الجوية.

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بينما في سوتشي الدافئة، سجلت أرقام قياسية من حيث سقوط الثلوج، بحيث أن معدات إزالة الجليد بالكاد تكفي، ولا يزال تساقط الثلوج مستمراً.

أما مدينة سان بطرسبورغ، التي كانت تحت تأثير الكتل الهوائية الدافئة خلال جميع فصول الشتاء الأخيرة، فأيضًا فجأها الصقيع.

لكن خبراء الأرصاد يسارعون في طمأنتنا ووعدنا بأن الحال سيتغير قريبًا وحيث كان هناك ثلوج وصقيع - سيبدأ ذوبان الجليد وتهطل الأمطار. بشكل عام، وفق قولهم، من المتوقع حدوث اضطرابات مناخية حقيقية هذا الشتاء.