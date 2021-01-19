ليست المدن الكبيرة فحسب هي التي تجذب انتباه السياح، بل يأتي المسافرون من جميع أنحاء العالم أيضًا لزيارة المدن الصغيرة التي أيضاً تعتبر مهمة وجميلة.

خلال عام 2020، فكر العديد من سكان المدن الكبيرة في العالم في أماكن أكثر هدوءًا مع مساحة للتنقل والهواء النقي للتنفس. كانت التوقعات تدرس بالفعل جاذبية تقليص الحجم عندما أطلق موقع "مؤشر المدن الصغيرة" الافتتاحي قبل 12 شهرًا.

كانت فكرته تتلخص في تسليط الضوء على الأماكن التي تعتبر بمثابة تحد لأصحاب المدن الكبيرة للتفكير من أجل بداية جديدة للانتقال إلى مكان أصغر، دون فقدان كل الأشياء التي يحبونها في الحياة الحضرية.

وفي هذا الصدد، درس أصحاب الموقع المدن ذات الصلة التي توفر فرص عمل عظيمة، وثقافة ترحيبة، وتتمتع بمنافذ على الطبيعة. كما قابل المواطنين الذين يعيشون وينعمون هناك بحياة رفاهية بعد الانتقال إليها.

على سبيل المثال، لوسرن هي مدينة سويسرية صغيرة على ضفاف البحيرة التي تحمل الاسم نفسه، وتحيط بها الجبال المغطاة بالثلوج. تشتهر بآثارها المحفوظة بشكل جيد من فن العمارة في العصور الوسطى. يحد ألتشتات (المدينة القديمة) الملونة في الشمال سور قلعة موسيج، الذي يبلغ طوله 870 مترًا، والذي تم تشييده في القرن الرابع عشر.

ما هي المدن الأخرى المدرجة في قائمة أفضل عشر مدن صغيرة في العالم وفق "مؤشر المدن الصغيرة" - شاهد ألبوم "سبوتنيك".