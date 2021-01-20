ضد جميع الأمراض... الحمام الشعبي في العراق

تشهد الحمامات التقليدية الشعبية في العراق تراجعا في الإقبال عليها وسط الأزمة الاقتصادية الحالية وجائحة كورونا في البلاد.

قال محمود تميمي، وهو مُدلك في الحمام منذ أكثر من 20 عاما، إنه بعد عودة افتتاح الحمام بعد نحو شهرين من الإغلاق لا يأتي الآن إلا القليل من العراقيين بسبب الجائحة.

وأفاد أحد زبائن الحمام الشعبي في مدينة النجف، حسن يوسف الخشمي، عن الحمام الشعبي أنه "ترخي الأعصاب، المسامات كلها نتفتح، جسمك كله يرتاح، نفسيتك ترتاح، الحمام الذي بالبيت ليس مثل الذي يوجد هنا".

وأضاف تميمي موضحاً أنه إلى جانب الفوائد الصحية للتردد على الحمامات الشعبية هناك فوائد اجتماعية أيضاً. إذ قال: "اجتماعيا، تتعرف على الناس كلها، يعني المدينة كلها تيجي هنا من شيوخ عشائر، من دكاترة، من ضباط كبار، يعني حتى قادة تيجي تسبح هنا".

وافتُتح "الحمّام الشعبي" في عام 1979 وهو واحد من حمّامين تقليديين اثنين فقط اللذين لا يزالان يعملان في مدينة النجف.