نبذة مصورة لأبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

اشتبك مهاجرون من هندوراس، جزء من قافلة متجهة إلى الولايات المتحدة، مع قوات الأمن الغواتيمالية في فادو هوندو، غواتيمالا 17 يناير 2021. أطلقت الشرطة الغواتيمالية الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق قافلة من آلاف المهاجرين المتجهين نحو الولايات المتحدة.