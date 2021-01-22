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    نبذة مصورة لأبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • اشتبك مهاجرون من هندوراس، جزء من قافلة متجهة إلى الولايات المتحدة، مع قوات الأمن الغواتيمالية في فادو هوندو، غواتيمالا 17 يناير 2021.
    • جندي من الجيش يفحص سيفه أثناء بروفة استعراض بمناسبة يوم الجمهورية في نيودلهي، الهند، 18 يناير 2021
    • ضباط شرطة ومتظاهر ضد الإجراءات التقييدية لمكافحة فيروس كورونا في فيينا، 16 يناير 2021
    • فتيان ينزلقون في شارع مغطى بالثلوج في منطقة بلاط في اسطنبول، تركيا 18 يناير 2021
    • تستعد فرقة شوتايم من جامعة هوارد في ساحة الحرية في شارع بنسلفانيا قبل موكب يوم التنصيب للرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، الولايات المتحدة، 20 يناير 2021
    • واشنطن العاصمة - 20 يناير/ كانون الثاني: الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب يغادران البيت الأبيض في واشنطن إلى فلوريدا، قبل عدة ساعات من حفل تنصيب خليفته جو بايدن، مما يجعله أول رئيس منذ أكثر من 150 عامًا يرفض حضور حفل التنصيب.
    • فتاة تلتقط صورة سيلفي مع موظف يرتدي زي الطيور الجارحة في فعالية تسمى تجربة قيادة السيارة عبر العصر الجوراسي في باسادينا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 يناير 2021
    • يحاول لاي تشي واي، وهو متسلق مشلول، تسلق برج نينا الذي يبلغ ارتفاعه 320 مترًا في هونغ كونغ، الصين ، 16 يناير 2021. في هذه المحاولة، أكمل لاي 250 مترًا فقط، حيث واجه رياحًا قوية.
    • امرأة ترتدي قناعًا للوجه تمشي بجوار لوحة جدارية على أحد جدران مقبرة سان نيكولاس تولينتينو في بلدية إيزتابالابا في مكسيكو سيتي في 15 يناير 2021، وسط جائحة فيروس كورونا الجديد كوفيد-19.
    • حصان آيسلندي، إلى اليسار، ومهر شتلاند يلعبان في مزرعة خيول في فيرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا، 18 يناير 2021
    • فتاة تنظر داخل منزل بينما يخرج شخص ما يده لها في مدينة جوندر، إثيوبيا، 17 يناير 2021
    • الأمريكيان مولي سيسانيك ويهور يهوروف خلال فقرة الرقص الحر في بطولة التزحلق على الجليد الأمريكية، 16 يناير 2021، في لاس فيجاس.
    • رجال الإطفاء يحملون جثة بجوار مبنى مدمر في شارع توليدو إثر انفجار في وسط مدريد، إسبانيا، 20 يناير 2021
    • عشرات التماسيح في مزرعة غير نشطة في وادي الأردن بالقرب من مستوطنة بتسايل الإسرائيلية في الضفة الغربية، 18 يناير، 2021
    • الرئيس المنتخب جو بايدن يؤدي القسم، زوجته السيدة الأولى جيل بايدن، الكابيتول في واشنطن، الولايات المتحدة 20 يناير 2021
    • توضع الأعلام ف منتزه ناشونال مول أمام الكابيتول، مع نصب واشنطن التذكاري خلفها، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس، بدل الجمهور نظرا للاجراءات الأمنية وقيود كوفيد-19، 18 يناير 2021
    • المسيحيون الأرثذوكس في عيد الغطاس في نهر إسترا بالقرب من دير القيامة القدس الجديد في منطقة موسكو 18 يناير 2021
    • ثوران بركان من جبل إتنا أثناء الليل، يُرى من قرية فورناتسو الصغيرة، أسفل البركان، إيطاليا، 19 يناير 2021
    • أنصار حزب حركة المقاومة الوطنية الأوغندية يحتفلون بفوز الرئيس يويري موسيفيني في الانتخابات العامة المنتهية في كمبالا، أوغندا، 16 يناير 2021
    • مبنى حكومي متضرر بشدة بعد زلزال ضرب ماموجو غرب سولاويزي، إندونيسيا 16 يناير 2021
    • مناورات الاقتدار 99 للقوة البرية للجيش الإيراني في سواحل مكران جنوبي شرق إيران، 19 يناير 2021
    • فنان البهلواني يؤدي حيلة في عرض جدار الموت في أرض المعارض خلال مهرجان ماغ ميلا في الله أباد، الهند 20 يناير 2021
    • امرأة ترتدي كمامة تقف عند باب مدخل مركز للتسوق في بكين، 18 يناير 2021
    • أطفال يلعبون في مخيم أم جورن للنازحين، بالقرب من قرية كفر عروق، في محافظة إدلب شمال سوريا، 17 يناير 2021
    • رجل يمارس رياضة الركض على الشاطئ خلال إغلاق وطني ثالث لـ كوفيد-19 في عسقلان، إسرائيل، 18 يناير 2021
    © AFP 2020 / Johan Ordonez
    اشتبك مهاجرون من هندوراس، جزء من قافلة متجهة إلى الولايات المتحدة، مع قوات الأمن الغواتيمالية في فادو هوندو، غواتيمالا 17 يناير 2021. أطلقت الشرطة الغواتيمالية الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق قافلة من آلاف المهاجرين المتجهين نحو الولايات المتحدة.
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    نقدّم لكم الألبوم الأسبوعي المصور، ونبذة عن أهم الأحداث بالصور من مختلف زوايا العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    شهد هذا الأسبوع تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، تعرّض إندونيسيا لزلزال قوي، ومناورات للجيش الإيراني في المناطق السحلية جنوبي إيران، ... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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    سبوتنيك, سبوتنيك
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