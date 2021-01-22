نبذة مصورة لأبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

شهد هذا الأسبوع تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، تعرّض إندونيسيا لزلزال قوي، ومناورات للجيش الإيراني في المناطق السحلية جنوبي إيران، ... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
نقدّم لكم الألبوم الأسبوعي المصور، ونبذة عن أهم الأحداث بالصور من مختلف زوايا العالم خلال الأيام السبعة الماضية.
شهد هذا الأسبوع تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، تعرّض إندونيسيا لزلزال قوي، ومناورات للجيش الإيراني في المناطق السحلية جنوبي إيران، ... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
قام ممثل عيادة التجميل والجراحة التجميلية، خبير التجميل ريكاردو فراتي، بتسمية النجوم أصحاب الوجوه المثالية.
تشهد الحمامات التقليدية الشعبية في العراق تراجعا في الإقبال عليها وسط الأزمة الاقتصادية الحالية وجائحة كورونا في البلاد.
ليست المدن الكبيرة فحسب هي التي تجذب انتباه السياح، بل يأتي المسافرون من جميع أنحاء العالم أيضًا لزيارة المدن الصغيرة التي أيضاً تعتبر مهمة وجميلة.
جزء كبير من روسيا يكتنفه الصقيع. فقد سجلت أرقام قياسية: تارة في منطقة الفولغا 40 تحت الصفر، وتارة في موسكو حيث وصلت درجات الحرارة في الليالي الماضية إلى 24 تحت الصفر.
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