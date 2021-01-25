"خليك شيك"... أميرات سعوديات يبهرن الحضور بعرض أزياء مميز

شهدت العاصمة السعودية الرياض، عرض أزياء للمصممة الأميرة صفية حسين، حيث تم تقديم أحدث مجموعاتها من العباءات في عرض أزياء "خليك شيك" في حضور محدود من المهتمين بالموضة ووسائل الإعلام.

وقدمت العارضات السعوديات مجموعة مميزة من العباءات العربية من تصميم الأميرة صفية حسين والمصمم البلجيكي كريستوف بوفاي بالمقر البلجيي بحي السفارات في الرياض.

كما شاركت الأميرة هنا بنت خالد فى العرض، وسط حضور محدود من المهتمين بالموضة ووسائل الإعلام، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كوفيد-19".

يذكر أن أول "أسبوع موضة" في المملكة العربية السعودية، تم إقامته في أبريل/ نيسان 2018 بالرياض، وهو الحدث الذي حاز على كثير من الاهتمام العالمي.