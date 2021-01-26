رحلة الثلج إلى بلودان السورية

يحتفي السوريون بثلوج الشتاء كجزء من ذكرياتهم الجميلة التي عادة ما تنسجها الطبيعة في شهر يناير/ كانون الثاني. وهذا العام بشكل خاص، أضفى لون الثلوج الأبيض مسحة استثنائية على يومياتهم المتشحة بألوان الصعوبات المعيشية الداكنة، جراء الحصار الغربي الخانق على وطنهم.

وتتركز الهطولات الثلجية في سوريا على طول السلاسل الجبلية الغربية للبلاد، امتدادا من الحدود التركية شمالاً وحتى مثلث الحدود السوري الأردني الفلسطيني جنوبا.

في دمشق، تتحول منطقة بلودان الجبلية، الواقعة في ريفها الغربي، إلى قبلة لسكان العاصمة في موسم الثلوج، لتبدأ مجموعات ناشطي البيئة، ومنهم الجمعية السورية للاستكشاف، بإقامة رحلات منتظمة إلى هذه المنطقة الجبلية الجميلة وتستمر في نشاطاتها حتى شهر مارس/ آذار حين تبدأ الثلوج بالذوبان.

وتشاهدون بعدسة مصور "سبوتنيك" رحلة الثلج الاستكشافية إلى منطقة بلودان...