جولة داخل أحد أكبر الكهوف الطبيعية في العالم

يقع كهف شاندونغ، وهو أكبر كهف في العالم، في فيتنام.

يحتوي الكهف على نهر جوفي يغمر بعض أجزاء الكهف خلال موسم الأمطار. وأظهرت دراسة ما يقرب من 6500 متر من الكهف، في بعض الأماكن يصل ارتفاعه إلى 200 متر وعرضه 150 مترًا. كما ويعتبر أن الكهف يضم أعرض وأعلى ممرات في العالم.

تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جولة داخل كهف شاندونغ، أحد أكبر الكهوف الطبيعية في العالم.