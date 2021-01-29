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    نبذة مصورة عن أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • سقوط السويسري أورس كرينبول عند الاقتراب من خط النهاية خلال تزلج جبال الألب، كأس العالم للرجال في كيتزبويهيل، النمسا، 22 يناير 2021
    • أشخاص يرتدون كمامات يسيرون في أحد الشوارع وسط تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في شنغهاي الصين، 26 يناير 2021
    • طلاب شرطة تاميلنادو يقومون بحركات بهلوانية خلال بروفة كاملة للمهرجان بمناسبة يوم الجمهورية القادم في تشيناي، 24 يناير 2021
    • عإحدى عارضات كوسبلاي خلال جلسة تصوير خلال اليوم الأول من معرض تايبيه غايم للألعاب الذي يستمر أربعة أيام في مركز نانغانغ للمعارض في تايبيه، تايوان، 28 يناير 2021
    • عقد المؤتمر الصحفي الثاني السوري ــ الروسي المشترك حول ما تم تنفيذه في مجال إعادة الإعمار وعودة اللاجئين والصحة، وذلك في قاعة السينما في نادي الضباط الجديد، 28 يناير 2021
    • ناشطة نسساء خلال احتجاج ضد اغتصاب وقتل آلاف النساء في السنوات الأخيرة أمام مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي ، المكسيك 25 يناير 2021
    • الطائرة التي تحمل مليوني جرعة من لقاحات أسترازينيكا/ أوكسفورد ضد فيروس كورونا، القادمة من الهند تهبط في قاعدة غالياو الجوية في ريو دي جانيرو في البرازيل، 22 يناير 2021
    • أفراد قوات الجيش اللبناني خلال الاشتباكات مع المتظاهرين في طرابلس شمالي لبنان، 26 يناير 2021
    • احتجاجات في وارسو ضد قانون الإجهاض الجديد، بولندا 27 يناير 2021
    • شابة تدفع عربة تحمل كلبيها خلال التسوق بالقرب من مبنى المحكمة أولد بايلي في مدينة لندن، إنجلترا 22 يناير 2021
    • اشتعال النيران في سيارة أمام محطة القطار، بعد احتجاجات من قبل عدة مئات من الأشخاص ضد سياسة كورونا، في أيندهوفن، هولندا 24 يناير 2021
    • تستمتع الفتيات الصغيرات بلحظات صغيرة أثناء زيارتهن لحي التسوق الشهير في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي بوسط الصين، 26 يناير 2021.
    • المناطق الجبلية في بلودان، في دمشق، سوريا، 22 يناير2021
    • آلاف المواطنين البرازيليين توجهوا إلى شاطئ إبانيما في ريو ي جانيرو، بالرغم من نفشي فيروس كورونا في البرازيل 24 يناير 2021
    • تقدم الممثلة الأمريكية ديمي مور أحد تصميمات المصمم البريطاني كيم جونز، لمجموعة فيندي ربيع/صيف 2021 خلال أسبوع الأزياء الراقية في باريس، فرنسا 27 يناير 2021
    • إزالة الجليد من سطح أحد المباني في وسط أورنسكولدسفيك، السويد، 26 يناير 2021
    • كرة اليد - بطولة كأس كرة اليد- الجولة الرئيسية المجموعة 2 - الدنمارك - كرواتيا - استاد القاهرة القاعة 1، القاهرة، مصر، 25 يناير 2021
    • طفلان يقفان في شارع غمرته المياه جزئيًا بعد انفجار ضفاف نهر أوز في يورك، بريطانيا، 22 يناير 2021
    • غزال الرمال العربية (Gazella marica)، والمعروفة باسم ريم، في واحة صحراوية في منتجع تلال (Telal Resort) في ضواحي مدينة العين في أقصى شرق إمارة أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة 26 يناير 2020.
    • راقصون خلال البروفة النهائية لعرض المهرجان بمناسبة يوم الجمهورية في نيودلهي، الهند ، 23 يناير 2021
    • احتجاجات في طرابلس، لبنان 26 يناير 2020
    • تجربة سيارة أجرة بدون طيار في مبنى الساحة الرياضية الصغيرة للمجمع الأولمبي لوجنيكي في موسكو، 25 يناير 2021
    • طفل ينظف الثوم في سوق في لاهور، باكستان 24 يناير 2021.
    • متظاهر يلقي لافتة خلال احتجاجات ضد القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا في أمستردام، هولندا، 24 يناير 2021
    • امرأة ترتدي كمامة وقناع وجه في بوغوتا، كولومبيا 26 يناير 2021 وسط جائحة فيروس كورونا المستجد
    • عمال الرعاية الصحية، يرتدون معدات الوقاية الشخصية، يستعدون لاستقبال وعلاج مرضى (كوفيد-19) في مستشفى الطوارئ في قرية الرياضيين، جاكرتا، إندونيسيا، 26 يناير 2021
    • رجل يحمل قطة في حقيبته يقف على خلفية الحلقات الأولمبية العملاقة وسط تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في طوكيو، اليابان، 22 يناير 2021
    • رجل يجلس بجوار بجعة مع استمرار انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في حي واكام، داكار، السنغال، 22 يناير 2021
    • أطفال فلسطينيون يمارسون رياضة الباركور على خلفية مسجد الخالدي على شاطئ في مدينة غزة عند غروب الشمس، قطاع غزة، فلسطين 27 يناير 2021
    • يغطي الثلج المناظر الطبيعية في مقاطعة جنوب تيرول الإيطالية الناطقة بالألمانية في راسون-أنترسيلفا، إيطاليا، 23 يناير 2021
    © AP Photo / Giovanni Auletta
    سقوط السويسري أورس كرينبول عند الاقتراب من خط النهاية خلال تزلج جبال الألب، كأس العالم للرجال في كيتزبويهيل، النمسا، 22 يناير 2021
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    نقدّم لكم الألبوم الأسبوعي المصور، ونبذة عن أهم الأحداث بالصور من مختلف زوايا العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

    شهد هذا الأسبوع تحركات احتجاجية في طرابلس بلبنان، واستمرار الاحتجاجات في وارسو ضد "قانون الإجهاض الجديد"، والهند تستعد لاحتفالات يوم الجمهورية رغم الجائحة، وعقد مؤتمر الإعمار الثاني في دمشق، و"الوجه الجديد" للممثلة الأمريكية ديمي مور خلال عرض أزياء في باريس يثير جدلاً على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك, سبوتنيك
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