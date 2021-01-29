نبذة مصورة عن أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"

شهد هذا الأسبوع تحركات احتجاجية في طرابلس بلبنان، واستمرار الاحتجاجات في وارسو ضد "قانون الإجهاض الجديد"، والهند تستعد لاحتفالات يوم الجمهورية رغم الجائحة، وعقد مؤتمر الإعمار الثاني في دمشق، و"الوجه الجديد" للممثلة الأمريكية ديمي مور خلال عرض أزياء في باريس يثير جدلاً على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".