عاصفة ثلجية غير مسبوقة في مدن أمريكية

يساعد رهبان المعبد التايلاندي الناس على تغيير حياتهم مقابل "مال رمزي"، لكن الأمر ليس بهذه البساطة. بعد أولئك الذين يرغبون في شراء الشموع والزهور، عليهم الاستلقاء داخل التابوت والوفاة! لا جريمة في هذا، فالموت رمزي. لكن الولادة الجديدة، كما يقول المشاركون، حقيقية تمامًا.