أركب سيارة وأصل إلى السماء... سيارات طائرة ودرون- تاكسي في دول العالم

تم اختبار سيارة تاكسي من دون طيار طورها مهندسون روس في موسكو. وقد تصبح سيارات الأجرة الطائرة قريبًا جزءًا من حياتنا اليومية.

في الموجز المصور، يمكنكم مشاهدة نماذج أولية للسيارات الطائرة، والسيارات المسيرة ومركبات من دون طيار، بالإضافة إلى أول سيارة طائرة عام 1947.

قريبًا، الأمر الذي لا يمكن رؤيته إلا مرة واحدة في أفلام هوليوود قد يصبح جزءًا من حياتنا اليومية.

قامت شركة مشاركة في مجموعة موسكو للابتكار بتطوير سيارة لنقل الركاب من دون طيار (درون-تاكسي)، تعمل ببطارية كهربائية قابلة لإعادة الشحن ويمكنها حمل شخصين. يتم التحكم في المركبة من خلال نظام رقمي يستبعد الركاب تمامًا من القيادة ويراقب سلامة الرحلة والركاب.

طول المركبة 5 أمتار وعرضها 1.6. يمكن أن تقلع إلى ارتفاع 150 مترًا، وتصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة، وتحط في مكان لوقوف السيارات، والمناورة في موقف للسيارات والدخول إلى الكراج. المهندسون مقتنعون بأنه أمر رائع بالنسبة لبيئة المدينة.

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في عام 2018، قدمت شركة PAL-V International، ومقرها هولندا، أول سيارة طائرة إنتاجية في العالم، في معرض جنيف الدولي للسيارات. وهي عبارة عن سيارة هجينة وطائرة مائية تتميز بخصائص دراجة نارية نظرًا لتصميمها ذي الثلاث عجلات. ويعتقد مبتكرو المركبة أن هذا التصميم من شأنه أن يجعل "آيرو كار" (السيارة الطائرة) ذات حجم ملائم.

قامت شركة "إفولو" (e-volo) ومقرها ألمانيا ببناء سيارة الطيران الكهربائية من طراز "في سي 1" (VC1) في عام 2011، التي تبدو أشبه بطائرة هليكوبتر. في نفس العام، قام النموذج الأولي ذو المقعد الواحد بأول رحلة مأهولة، الذي من المقدر أن تصل سرعته إلى 100 كم/ الساعة ومدة الطيران تصل إلى ساعة واحدة، يتم التحكم فيه بواسطة جهاز التحكم عن بعد. بناءً على هذه المركبة، قامت شركة "إفولو" ببناء "في سي 200" ذات المقعدين، ومجهزة بـ 18 محركًا، وسوف تطلقها في إنتاج تسلسلي.

هذه وغيرها من وسائل النقل التي قد تنتظرنا في المستقبل – تورنها في ألبوم "سبوتنيك".