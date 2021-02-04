تسجيل
15:54 GMT04 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    أركب سيارة وأصل إلى السماء... سيارات طائرة ودرون- تاكسي في دول العالم

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • تجربة سيارة أجرة بدون طيار (درون-تاكسي) في ملعب الساحة الرياضية الصغيرة للمجمع الأولمبي لوجنيكي في موسكو، 25 يناير 2021
    • كونفير موديل 118 (Convair Model 118)، نموذج أولي لسيارة طائرة في عام 1947، أثناء الطيران.
    • السيارة الطائرة بدون طيار PAL-V في للمعرض الدولي للسيارات لعام 2018
    • أول رحلة للإنسان في العالم بطائرة مولتيكوبتر تعمل على الطاقة الكهربائية. في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2011، أكمل توماس سينكل من شركة e-volo، سلسلة من التجارب بدون طيار وكان جاهزًا لأول رحلة مأهولة على مهبط للطائرات في كارلسروه، ألمانيا. استغرقت الرحلة دقيقة و30 ثانية.
    • عرض four-duct electric، وهو تاكسي جوي يعمل على الطاقة الكهربائية بأربعة مجاري هوائية (أو هجين كهربائي)، في كشك بيل في معرض التقني، في لاس فيغاس، الواليات المتحدة 8 يناير 2020
    • سيارة طائرة Waterman Arrowbile
    • شركة AeroMobil تعرض أحدث نموذج أولي لسيارة طائرة في موناكو، 20 أبريل 2017
    • نموذج لتاكسي بدون طيار EHang 184 من الجيل القادم من شركة Dubai Drone Taxi، خلال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 فبراير 2017
    • سيارة طائرة بدون طيار تعمل بالطاقة الكهربائية من شركات Audi AG و Airbus و ItalDesign Giugiaro
    • تجربة سيارة أجرة بدون طيار في ملعب الساحة الرياضية الصغيرة للمجمع الأولمبي لوجنيكي في موسكو، 25 يناير 2021
    © Sputnik . Pavel Bednyakov
    تجربة سيارة أجرة من دون طيار (درون-تاكسي) في "لوجنيكي" بموسكو، 25 يناير 2021
    سيارة الأجرة بدون طيار قادرة على نقل الركاب والبضائع جواً لمسافة تصل إلى 100 كيلومتر. تم تطويرها من قبل شركة عضو في مجموعة موسكو للابتكار كجزء من برنامج "اختبار الابتكار التجريبي" في موسكو.
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048006615_0:98:3466:2048_1200x675_80_0_0_fd618c18083e36e61f7a805c4ddbb341.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202102041048007147-%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/

    تم اختبار سيارة تاكسي من دون طيار طورها مهندسون روس في موسكو. وقد تصبح سيارات الأجرة الطائرة قريبًا جزءًا من حياتنا اليومية.

     في الموجز المصور، يمكنكم مشاهدة نماذج أولية للسيارات الطائرة، والسيارات المسيرة ومركبات من دون طيار، بالإضافة إلى أول سيارة طائرة عام 1947.

    قريبًا، الأمر الذي لا يمكن رؤيته إلا مرة واحدة في أفلام هوليوود قد يصبح جزءًا من حياتنا اليومية.

    قامت شركة مشاركة في مجموعة موسكو للابتكار بتطوير سيارة لنقل الركاب من دون طيار (درون-تاكسي)، تعمل ببطارية كهربائية قابلة لإعادة الشحن ويمكنها حمل شخصين. يتم التحكم في المركبة من خلال نظام رقمي يستبعد الركاب تمامًا من القيادة ويراقب سلامة الرحلة والركاب.

    طول المركبة 5 أمتار وعرضها 1.6. يمكن أن تقلع إلى ارتفاع 150 مترًا، وتصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة، وتحط في مكان لوقوف السيارات، والمناورة في موقف للسيارات والدخول إلى الكراج. المهندسون مقتنعون بأنه أمر رائع بالنسبة لبيئة المدينة.

    شاهد أيضا - طائرة مسيرة لتوصيل مستلزمات طبية في ألمانيا

    في عام 2018، قدمت شركة PAL-V International، ومقرها هولندا، أول سيارة طائرة إنتاجية في العالم، في معرض جنيف الدولي للسيارات. وهي عبارة عن سيارة هجينة وطائرة مائية تتميز بخصائص دراجة نارية نظرًا لتصميمها ذي الثلاث عجلات. ويعتقد مبتكرو المركبة أن هذا التصميم من شأنه أن يجعل "آيرو كار" (السيارة الطائرة) ذات حجم ملائم.

    قامت شركة "إفولو" (e-volo) ومقرها ألمانيا ببناء سيارة الطيران الكهربائية من طراز "في سي 1" (VC1) في عام 2011، التي تبدو أشبه بطائرة هليكوبتر. في نفس العام، قام النموذج الأولي ذو المقعد الواحد بأول رحلة مأهولة، الذي من المقدر أن تصل سرعته إلى 100 كم/ الساعة ومدة الطيران تصل إلى ساعة واحدة، يتم التحكم فيه بواسطة جهاز التحكم عن بعد. بناءً على هذه المركبة، قامت شركة "إفولو" ببناء "في سي 200" ذات المقعدين، ومجهزة بـ 18 محركًا، وسوف تطلقها في إنتاج تسلسلي.

    هذه وغيرها من وسائل النقل التي قد تنتظرنا في المستقبل – تورنها في ألبوم "سبوتنيك".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    • يعمل موظفو شركة وينغكوبتر (Wingcopter) الألمانية الناشئة على طائرة بدون طيار، التي صُممت لتوزيع المنتجات الطبية، بالإضافة إلى لقاحات كوفيد-19، وسط استمرار انتشار كوفيد-19، في فايترشتات بالقرب من دارمشتات، ألمانيا، 2 فبراير 2021
      Last update: GMT 10:53 03.02.2021
      GMT 10:53 03.02.2021

      طائرة مسيرة لتوصيل مستلزمات طبية في ألمانيا

      أعلنت شركة "وينغكوبتر" (Wingcopter) الألمانية الناشئة أنها حصلت على تمويل جديد لتعزيز مكانتها في سباق توزيع لقاحات ضد "كوفيد-19" عن طريق الجو، سعيًا لإيصال اللقاحات إلى أيادي الناس في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

      7
    • عاصفة ثلجية ضخمة في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 1 فبراير 2021
      Last update: GMT 11:48 02.02.2021
      GMT 11:48 02.02.2021

      عاصفة ثلجية غير مسبوقة في مدن أمريكية

      عاصفة ثلجية قوية تضرب معظم الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، نجم عنها إغلاق المدارس وإيقاف الرحلات الجوية.

      15
    • أحد أعضاء مجموعة الغطاسين يخرج من الماء 37.4 درجة فهرنهايت (3 درجات مئوية)، بعد الغطس في موقع مخصص للسباحة الباردة وسط بحيرة هارييت المتجمدة في مدينة مينيابوليس، ولاة مينيسوتا الأمريكية، في 30 يناير 2021
      Last update: GMT 12:54 01.02.2021
      GMT 12:54 01.02.2021

      على غرار الروس... السباحة الشتوية الأمريكية

      يجتمع أعضاء نادي "سابميرجينتز" (الغطاسون) في وقت مبكر من صباح كل يوم، ليغطسوا في الماء البارد لمدة ثلاث دقائق، وبعضهم يصل إلى 17 دقيقة.

      10
    • المصلون يستلقون ويصلون داخل توابيت لـ خداع الموت وتحسين حظهم في معبد في بانكوك، تايلاند، 27 يناير 2021
      Last update: GMT 10:49 01.02.2021
      GMT 10:49 01.02.2021

      مقابل أقل من دولار... اخدع الموت وعش حياة جديدة

      يساعد رهبان المعبد التايلاندي الناس على تغيير حياتهم مقابل "مال رمزي"، لكن الأمر ليس بهذه البساطة. بعد أولئك الذين يرغبون في شراء الشموع والزهور، عليهم الاستلقاء داخل التابوت والوفاة! لا جريمة في هذا، فالموت رمزي. لكن الولادة الجديدة، كما يقول المشاركون، حقيقية تمامًا.

      7
    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك