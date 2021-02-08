فيتنام تستعد لاستقبال رأس السنة القمرية الجديدة

وترون في ألبوم "سبوتنيك" صور موسم التحضيرات والاحتفالات لرأس السنة القمرية الجديدة في فيتنام.
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تحتفل فيتنام بعيد رأس السنة القمرية أو عيد الربيع، عادة في وقت ما بين 21 يناير/ كانون الثاني و20 فبراير/ شباط سنويًا. ويصادف العام القمري الجديد في 12 فبراير/ شباط 2021 هذه المرة، وهو عام الثور.
وترون في ألبوم "سبوتنيك" صور موسم التحضيرات والاحتفالات لرأس السنة القمرية الجديدة في فيتنام.
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نقدّم لكم الألبوم الأسبوعي المصور، ونبذة عن أهم الأحداث بالصور من مختلف زوايا العالم، خلال الأيام السبعة الماضية.
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