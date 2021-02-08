فيتنام تستعد لاستقبال رأس السنة القمرية الجديدة

تحتفل فيتنام بعيد رأس السنة القمرية أو عيد الربيع، عادة في وقت ما بين 21 يناير/ كانون الثاني و20 فبراير/ شباط سنويًا. ويصادف العام القمري الجديد في 12 فبراير/ شباط 2021 هذه المرة، وهو عام الثور.