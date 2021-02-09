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    الفائزون بـ"الجوائز الوطنية" في إطار مسابقة "سوني" العالمية للتصوير 2021

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    • صورة بعنوان ماسكاراد 3 (حفلة تنكرية)، للمصورة ماريا فيلابلانا، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (إسبانيا) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    • صورة بعنوان الشتاء الأخير، للمصور يوكيهيتو أونو، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (اليابان) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    • صورة بعنوان ألعاب القوى الخفيفة، للمصور زدينيك فوشيتسكي، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (التشيك) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    • صورة بعنوان بصمت في الجبال، للمصور يفغيني إيفانوف، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (روسيا) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    • صورة بعنوان الحرف التقليدية: صورة شخصية لصانع الدمى، للمصور سيماس بيرنوتاس، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (ليتوانيا) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    • صورة بعنوان غطاء اصطناعي، للمصور محمد أسلان، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (تركيا) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    • صورة بعنوان نمر فلوري، للمصور هوي بين لاي، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (تايوان) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    • صورة بعنوان المزرعة الضبابية، للمصور ثيودوروس أبيرانتيتيس، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (اليونان) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    • صورة بعنوان سيجارة ما بعد الإغلاق العام في أحد الأيام الممطرة من يونيو/ حزيران، للمصورة لورين بيبير، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (فرنسا) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    • صورة بعنوان الفطر المتوهج، للمصورة جانيس باللوليس، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (لاتفيا) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    • صورة بعنوان حصاد الفلفل الأحمر الذهبي في صربيا، للمصور فلاديمير زيفوجينوفيتش، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (صربيا) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    • صورة بعنوان الصورة المتحركة، للمصور أستريد سوزانا شولز، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (ألمانيا) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    • صورة بعنوان الوحدة، للمصورة كريستينا فينيديكت، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (رومانيا) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    • صورة بعنوان الراقص المولوي (الرقص الصوفي)، للمصور عبد الحميد فوزي طاحون، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (مصر) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    • صورة بعنوان الساعة الرملية، للمصور باتريك موللير، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (الولايات المتحدة) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    • صورة بعنوان صورة شخصية للثعلب، للمصور ديفيد جيانيتي، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (إيطاليا) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    • صورة بعنوان العودة إلى البداية 3، للمصور هوجي نوتير، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (إستونيا) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    • صورة بعنوان أشعار للأخوات، للمصور هارديجانتو بوديمان، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (إندونيسيا) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    • صورة بعنوان الانتظار، للمصور توان نغوين كوانغ، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (فيتنام) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    • صورة بعنوان فتاة القمر، للمصورة كاميلا ج. غروس، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (بولندا) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    • صورة بعنوان لوتشيانو، للمصور دانتي موغني، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (الأرجنتين) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021
    صورة بعنوان "ماسكاراد 3" (حفلة تنكرية)، للمصورة ماريا فيلابلانا، الفائزة في ترشيحات الجوائز الوطنية (إسبانيا) من مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021 هذه الصورة جزء من سلسلة أعمال التصوير تمت خلال الإغلاق العام في عام 2020. يطلق عليه "Masquerade" (حفلة تنكرية)، وهو عبارة عن استكشاف مرئي لأنفسنا الحقيقية، ويهدف إلى استكشاف قدرة التصوير الخاصة على وصف لحظة تاريخية في شكل مفاهيمي. تشجع كل صورة المشاهد على التساؤل عن الطريقة التي نكشف بها أنفسنا للآخرين. هل تحول المجتمع إلى حفلة تنكرية كبيرة؟
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    أعلنت لجنة التحكيم التابعة لمسابقة جوائز التصوير العالمية "سوني"، بمشاركة 51 دولة هذا العام عن قائمة الفائزين في الجوائز الوطنية المحلية، والتي شاركت فيها 51 دولة من مختلف أنحاء العالم هذا العام.

    تم تقديم أكثر من 330 ألف عمل مصور من 220 منطقة إلى مسابقة جوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2021، ودخل أكثر من 165 ألف صورة في المنافسة المفتوحة (التي تم اختيار الفائز بالجوائز الوطنية منها).

    برنامج الجوائز الوطنية هو مبادرة أطلقتها منظمة التصوير العالمية "سوني" لدعم مجتمعات التصوير المحلية حول العالم.

    وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" مجموعة الأعمال المصورة الحائزة على الجوائز الوطنية في إطار مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021 من روسيا، وإيطاليا، وفيتنام، ومصر، والولايت المتحدة، وتركيا وغيرها.

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