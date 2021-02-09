الفائزون بـ"الجوائز الوطنية" في إطار مسابقة "سوني" العالمية للتصوير 2021

أعلنت لجنة التحكيم التابعة لمسابقة جوائز التصوير العالمية "سوني"، بمشاركة 51 دولة هذا العام عن قائمة الفائزين في الجوائز الوطنية المحلية، والتي شاركت فيها 51 دولة من مختلف أنحاء العالم هذا العام.

تم تقديم أكثر من 330 ألف عمل مصور من 220 منطقة إلى مسابقة جوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2021، ودخل أكثر من 165 ألف صورة في المنافسة المفتوحة (التي تم اختيار الفائز بالجوائز الوطنية منها).

برنامج الجوائز الوطنية هو مبادرة أطلقتها منظمة التصوير العالمية "سوني" لدعم مجتمعات التصوير المحلية حول العالم.

وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" مجموعة الأعمال المصورة الحائزة على الجوائز الوطنية في إطار مسابقة جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021 من روسيا، وإيطاليا، وفيتنام، ومصر، والولايت المتحدة، وتركيا وغيرها.