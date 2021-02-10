صناعة البخور اليدوي في إندونيسيا

من بين زينة رأس السنة القمرية الجديدة، تعتبر أعواد البخور التقليدية، المصنوعة يدوياً، من الأدوات المهمة خلال مراسم الاحتفالات، التي تستخدم في دور العبادة، كقرابين لأرواح الأسلاف.

تحتفل إندونيسيا، من بين دول آسيوية أخرى، بعيد رأس السنة القمرية أو عيد الربيع، عادة في وقت ما بين 21 يناير/ كانون الثاني و20 فبراير/ شباط سنويًا. ويصادف العام القمري الجديد في 12 فبراير/ شباط 2021، هذه المرة، وهو عام الثور.

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وترون في ألبوم "سبوتنيك" صور تحضير أعواد البخور استعدادًا للاحتفال برأس السنة القمرية الجديدة.