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    "اليوم بعد الغد"... مناظر من شيكاغو تذكرنا بفيلم من هوليود

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    • تصوير جوي لقارب مغطى بالجليد بالقرب من مدينة تشيكاغو، حيث شهدت أدنى درجات الحرارة منذ عقود، ولاية إلينوي، 09 فبراير 2021
    • تصوير جوي لشخص يسير على شاطئ بحيرة في نورث أفينيو بيتش في مدينة تشيكاغو، حيث شهدت أدنى درجات الحرارة منذ عقود، ولاية إلينوي، 09 فبراير 2021
    • تصوير جوي لبحيرة ميشيغان بها قطع من الجليد بالقرب من مدينة تشيكاغو، حيث شهدت أدنى درجات الحرارة منذ عقود، ولاية إلينوي، 09 فبراير 2021
    • تصوير جوي لبحيرة ميشيغان بها قطع من الجليد بالقرب من مدينة تشيكاغو، حيث شهدت أدنى درجات الحرارة منذ عقود، ولاية إلينوي، 09 فبراير 2021
    • امرأة تلتقط صورة لبحيرة بالرب من وسط مدينة تشيكاغو، حيث شهدت أدنى درجات الحرارة منذ عقود، ولاية إلينوي، 09 فبراير 2021
    • تصوير جوي لشخص يسير على شاطئ بحيرة في وسط مدينة تشيكاغو، حيث شهدت أدنى درجات الحرارة منذ عقود، ولاية إلينوي، 09 فبراير 2021
    • تصوير جوي لشخص يسير على سطح بحيرة مجمدة في نورث أفينيو بيتش في مدينة تشيكاغو، حيث شهدت أدنى درجات الحرارة منذ عقود، ولاية إلينوي، 09 فبراير 2021
    © AFP 2020 / Scott Olson/Getty Images
    تصوير جوي لقارب مغطى بالجليد بالقرب من مدينة تشيكاغو، حيث شهدت أدنى درجات الحرارة منذ عقود، ولاية إلينوي، 09 فبراير 2021
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    تشهد مدينة شيكاغو الأمريكية أدنى درجات الحرارة منذ عقود، لتكسوها الثلوج والجليد بغطاء أبيض، كما في فيلم هوليود "اليوم بعد الغد".

    وصلت درجات الحرارة في مدينة شيكاغو يوم أمس الثلاثاء إلى 25 - 30 درجة تحت الصفر. وتتوقع الأرصاد الجوية المحلية أن تبقى درجات الحرارة منخفضة لمدة أسبوعين تقريبًا، بما يسمح بتسجيل رقماً قياسياً لفترة البرد المستمرة في المدينة، وذلك منذ أكثر من  60

    عاماً.

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    الكلمات الدلالية:
    شيكاغو, شيكاغو, الولايات المتحدة
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