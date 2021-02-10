بفساتين الزفاف يطالبن إنهاء الانقلاب في ميانمار

خرجت نساء يرتدين الأزياء البراقة وفساتين الزفاف إلى شوارع مدينة يانغون، اليوم الأربعاء، للمطالبة بالإفراج عن زعيمة البلاد أونغ سان سوكي.

في صباح يوم 1 فبراير/ شباط، أكد تلفزيون تابع للجيش في ميانمار سيطرة الجيش على البلاد وفرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد.

كان متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار قال، إن زعيمة البلاد أونغ سان سوكي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلوا في مداهمة في صباح ذلك اليوم.

تأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.