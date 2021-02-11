تلميذة صغيرة تصبح معلمة كبيرة في أحد أحياء مصر

كل يوم، يتجمع ما يصل إلى 30 طفلًا لتلقي دروسهم في مدرسة أقامتها فتاة صغيرة، في أحد شوارع القرية الضيقة في محافظة الدقهلية شمالي مصر.

المدرّسة هي ريم الخولي، البالغة من العمر 12 عامًا، والتي بدأت تقدم التعليمات لجيرانها الأصغر سنًا في إتميدة، على بعد نحو 80 كيلومترًا (50 ميلًا) شمال شرق القاهرة، عندما تم إغلاق المدارس في جميع أنحاء مصر بسبب جائحة كورونا.

قالت الخولي لوكالة "رويترز":

"اعتقدت أنه بدلاً من جعلهم يلعبون في الشارع، يمكنني تعليمهم. أستيقظ في الصباح، أصلي ومن ثم أدعوهم لبدء الدراسة. أعلمهم اللغة العربية والرياضيات والدين واللغة الإنجليزية ".

في بداية الأمر، كانت الخولي تستخدم جهاز كمبيوتر محمول فقط قبل إعطائها سبورة وبعضا من الطباشير. أما الآن، أصبح لديها سبورة بيضاء وأقلام ماركر تبرعت بها شركة محلية.

محمد عبد المنعم، 9 أعوام، والذي يواكب على الدروس باستمرار، قال:

"بمجرد إغلاق المدارس، بدأت ريم بتعليمنا كي لا ننسى ما تعلمناه في المدرسة. أحب الآنسة ريم، لأنني أفهم اللغة العربية والرياضيات والإنجليزية حقًا بفضل تدرسينها لنا."

وتأمل الخولي عندما تكبر في أن تعمل كمدرسة لمادة الرياضيات.

"وأضافت قائلة: "لم تشجعني أمي في البداية، لأن صوتي كان مرتفعًا، لكنها شجعتني عندما رأت تفاعل التلاميذ معي والاستفادة مني، وأخبرتني أنه يمكنني القيام بذلك طالما أحببت ذلك".