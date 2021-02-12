فليكن عام "الثور" عاما مثمراً... رأس السنة الصينية حول العالم

يصادف اليوم، 12 فبراير/ شباط، عيد رأس السنة القمرية (الصينية) أو عيد الربيع.

ويحتفل برأس السنة الصينية عدد من دول العالم: الصين، وفيتنام، واليابان، والفلبين، وكاموديا، وتايوان، وإندونيسيا، والجاليات الصينية في إنجلترا والولايات المتحدة وغيرها.

وحسب التقويم الصيني، يودع العالم اليوم عام "الفأر" ويستقبل عام "الثور"، وهذه السنة هي عام 4719.

ويعتبر الصينيون "عام الثور" رمزا لـ "العمل الشاق" و"تحمل المسؤولية". كما يتمتع أصحاب هذا البرج بالإبداع والإخلاص في العمل، والتمتع بقوة جسدية وحب الاستقلال والحرية والمغامرات.

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