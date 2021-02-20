الدببة البنية السورية تهاجم الناس في العراق

تشارف الدببة البنية السورية على الانقراض من موطنها الطبيعي في منطقة غارا الجبلية شمالي العراق، وتُبذل جهود لإعادتها إلى البرية.

قامت منظمة التعاون الأمريكية الكردية بنقل ستة من الدببة البنية السورية في أقفاص إلى منطقة غارا الجبلية شمالي العراق لإعادتها إلى البرية.

وقفت الدببة البرية أمام مجموعة من المتفرجين بما فيهم الشرطة والصحفيين وأفراد من عامة الناس الذين جاءوا لمشاهدة الحدث.

عندما فتح أحد أعضاء المنظمة الأقفاص واحداً تلو الآخر، أصاب أحد الدببة الفزع من الجمهور واستدار وهاجم الحشد الذي كان يشاهد إطلاق سراحه بشغف. في ألبوم الصور، يمكن رؤية أحد الدببة البنية السورية وهو يحاول العودة إلى القفص بينما يقف معالج في الأعلى.

قال بليند بريفكاني، المسؤول عن العملية:

"إن بعض الحيوانات "تم شراؤها" من الأسر من قبل منظمة التعاون الأمريكية الكردية، مضيفاً أنه "تم جلب الدببة من مناطق في جنوب العراق...بعضها تم شراؤها والبعض الآخر منحنا إياه أصحابها".

يجدر الذكر أن الدببة البنية السورية تقترب من الانقراض في بيئتها الطبيعية وكان إطلاقها ثالث محاولة للمنظمة لإعادة إدخالها إلى البرية.