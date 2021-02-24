أنهار من الحمم النارية... أقرب نقطة تصوير لبركان إتنا

يتميز ثوران إتنا بعروض مذهلة من الحمم المتدفقة، لكنه تسبب في إغلاق مؤقت لمطار كاتانيا في صقلية، وهو حدث متكرر عندما يكون بركان إتنا في مرحلة نشطة.

يشار إلى أن الانفجار البركاني كان كبيرا بما يكفي لدرجة تسمح برؤيته من الفضاء، وأكد السكان القريبون أن هذا الانفجار لم يكن معتادًا، خاصة بعدما غطت قطع كبيرة من الحجارة البركانية المنطقة وليس فقط الرماد.

ونظرًا لأن النشاط البركاني كان متوقعًا إلى حد كبير، تم تأمين المناطق المحيطة بمركزه ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو وفيات.

يعتبر بركان إتنا أعلى بركان نشط في أوروبا، في يونيو/حزيران 2013، تم إدراجه كموقع للتراث العالمي لليونسكو. في مارس/ آذار 2017، أصيب عشرة أشخاص خلال ثوران بركان آخر في صقلية.