تسجيل
13:00 GMT26 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    الذهب يجلب الحظ وسيلفي من المريخ... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • احتجاجات وأحداث عنف مطالبة بإطلاق سراح مغني الراب بابلو هاسل، برشلونة، إسبانيا 19 فبراير 2021
    • نقل منزل قديم من الفن المعماري الفيكتوري، عمره 139 عام، من شارع فرنكلين إلى مكانه الجديد في سان فرانسيسكو، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 21 فبراير 2021
    • فاطمة دودييفا (روسيا) أثناء معركة ملاكمة مع تاتيانا أليكسييفا (روسيا) (يمين) في إطار عرض أمسية الملاكمة في فيغاس سيتي هول، موسكو، روسيا 20 فبراير 2021
    • معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021 في الإمارات
    • موقع هبوط المركبة المتجولة بيرسيفرانس مارس التابعة لوكالة الفضاء الدولية ناسا في جيزيرو كراتر على سطح المريخ في 18 فبراير 2021، في صورة أساسية التقطتها كاميرا التصوير عالي الدقة العلمية هايرايز على متن مركبة استكشاف المريخ المدارية التابعة لـناسا.
    • رجل يرتدي كمامة يركض أمام متجر فاخر يعرض زي السباحة بيكيني، في نخلة الجميرة في دبي، الإمارات 24 فبراير 2021
    • أنصار فصيل من الحزب الشيوعي النيبالي الحاكم يشاركون في مسيرة الانتصار بعد قرار المحكمة العليا أمس بإلغاء قرار رئيس الوزراء بحل البرلمان، 24 فبراير 2021
    • الزوار يلتقطون صوراً لقوس قزح تكون فوق شلالات نياجرا، ولاية نيويورك، الولايات المتحدة، 21 فبراير 2021
    • رحلة طيران يونايتد إيرلاينز، تحمل 231 راكبا و 10 من أفراد الطاقم على متنها، تعود إلى مطار دنفر الدولي مع اشتعال النيران في محركها الأيمن بعد أن أطلقت إنذار ماي داي فوق دنفر، كولورادو، الولايات المتحدة، 20 فبراير 2021
    • صورة بانوراما مكونة من عدة صور فردية التقطتها كاميرات الملاحة، أو نافكامس، على متن المركبة المتجولة بيرسيفرانس مارس التابعة لوكالة الفضاء الدولية ناسا، منظر كوكب المريخ في 20 فبراير 2021
    • تُظهر هذه الصورة التي قدمها قسم شرطة برومفيلد حطامًا سقط من محرك طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز في أحد أحياء برومفيلد، خارج دنفر، كولورادو، 20 فبراير 2021
    • شوهد خروف يدعى باراك قبل أن يقطع صوفه السميك في لانسفيلد، ولاية فيكتوريا، أستراليا، 5 فبراير 2021
    • يتجمع أقارب السجناء خارج سجن توري، حيث اندلعت أعمال شغب في كوينكا، الإكوادور، 23 فبراير 2021. اندلعت أعمال شغب مميتة في سجون في ثلاث مدن في جميع أنحاء البلاد بسبب المعارك بين العصابات المتناحرة، وفقًا للشرطة.
    • عارضة أزياء تقدم تصاميم من ألبيرتا فيريتي خلال العرض الرقمي لمجموعة خريف وشتاء 2021/2022 خلال أسبوع الموضة في ميلانو، إيطاليا، 22 فبراير 2021
    • ألعاب نارية فوق ملعب لوجنيكي في موسكو، بمناسبة عيد حماة الوطن في روسيا، 23 فبراير 2021
    • أشخاص يرتدون زي ليغو يسيرون أمام المحلات التجارية في القدس، 24 فبراير 2021
    • يقضي الناس وقتًا تحت أشعة الشمس على ضفاف نهر الراين وسط جائحة كورونا (كوفيد-19) في مدينة كولونيا في ألمانيا، 21 فبراير 2021.
    • بطولة أستراليا المفتوحة للتنس - جلسة تصوير للصور الفردية للسيدات- الحدائق النباتية الملكية فيكتوريا، ملبورن، أستراليا، 21 فبراير 2021، بطلة أستراليا المفتوحة اليابانية نعومي أوساكا تقف مع الكأس خلال جلسة تصوير في حدائق فيكتوريا النباتية الملكية.
    • رجل يحاول مطاردة سرب من الجراد الصحراوي في نايبيريري، بالقرب من بلدة روموروتو، كينيا،22 فبراير2021
    • الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور مزرعة لا فارم دي تول، فرنسا
    • موظفة متجر للذهب ترتدي زي إله الثروة في متجر للمجوهرات في يوم إله الثروة ، الذي يصادف اليوم العاشر من السنة القمرية الجديدة، حيث يأمل الفيتناميون في أن يجلب شراء الذهب الحظ السعيد، هانوي، فيتنام، 21 فبراير 2021
    • راقصة ترتدي قناعًا واقيًا للحد من انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، تجلس خلال عرض للرقص الافتراضي بعنوان قصة رجل: بحثًا عن مثال جديد'' لفرقة نامارينا يوث دانس، في مبنى جاكرتا للفنون، إندونيسيا، 21 فبراير 2021
    • هيوستن، تكساس - 20 فبراير: صورة جوية بطائرة بدون طيار للسيارات تقف في طابور خلال توزيع المياه في مركز فاونتن لايف في 20 فبراير 2021 في هيوستن، تكساس
    • الحمم الحمراء الساخنة تتدفق مع استمرار ثوران بركان جبل إتنا، البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا، جزيرة صقلية، إيطاليا، 21 فبراير 2021
    • جندي لبناني يشتبك مع متظاهرة مناهضة للحكومة اللبانينة خارج محكمة عسكرية في بيروت، لبنان، 22 فبراير 2021.
    • رد فعل الغواص التشيكي ديفيد فينسل، بعد كسر الرقم القياسي العالمي الجديد في السباحة تحت الجليد، في بحيرة في مقلع سابق في قرية لاهوست بالقرب من مدينة تبليتسه، جمهورية التشيك، 23 فبراير 2021
    • مارة يلعبون بكرات الثلج في أحد شوارع مدينة باكو أثناء تساقط الثلوج الكثيفة في أذربيجان، 24 فبراير 2021
    © Sputnik . Jordy Boixareu
    احتجاجات وأحداث عنف مطالبة بإطلاق سراح مغني الراب بابلو هاسل، برشلونة، إسبانيا 19 فبراير 2021
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1048216542_0:101:3038:1809_1200x675_80_0_0_d154c33409326de3e4eec22ce3682a6a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202102261048217835-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83/

    نقدّم لكم الألبوم الأسبوعي المصور عن أبرز أحداث الأسبوع المنصرم من مختلف أنحاء العالم.

    شهد هذا الأسبوع أحداث مميزة من نشر وكالة "ناسا" لصور المريخ من المركبة المتجولة "بيرسيفرانس"، وثوران بركان جبل إتنا في صقيلية يثير مشاهديه بمنظهره المرعب والمذهل، إقامة معرض "آيدكس 2021" في أبوظبي، وإنقاذ خروف من 35 كيلوغراما من الصوف في أستراليا، وشلالات نياغرا تجذب الزوار إليها من كل حدب وصوب،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك, سبوتنيك
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك