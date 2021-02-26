الذهب يجلب الحظ وسيلفي من المريخ... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم الألبوم الأسبوعي المصور عن أبرز أحداث الأسبوع المنصرم من مختلف أنحاء العالم.
شهد هذا الأسبوع أحداث مميزة من نشر وكالة "ناسا" لصور المريخ من المركبة المتجولة "بيرسيفرانس"، وثوران بركان جبل إتنا في صقيلية يثير مشاهديه بمنظهره المرعب والمذهل، إقامة معرض "آيدكس 2021" في أبوظبي، وإنقاذ خروف من 35 كيلوغراما من الصوف في أستراليا، وشلالات نياغرا تجذب الزوار إليها من كل حدب وصوب،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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