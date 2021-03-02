كورونا يملي على الفن... مسرحية باليه بأبعاد فلسفية

"سوشيال ديستانس ستاكس" (Social Distance Stacks) هو اسم العرض الذي وضعه الفنان فلوريان مينرت مع فنانين من فرقة شتوتغارت للباليه، وهو ما يعني "مكدسات التباعد الاجتماعي".

فكرة العرض، التي لجأ إليها المؤلفون، مستوحاة من العنوان نفسه - من الواقع، الذي يتطلب حلولًا بلاستيكية وتقنية جديدة. وتمكنت فرقة الفنانين من التغلب على هذه الصعوبات، وخلقت عملاً مثيرًا للإعجاب، غير عادي وفلسفي في آن واحد.

الإنسان وعالمه المصغر، الراحة والضعف، كل هذه الأفكار والمشاعر مكدسة في هذه "المساحة الشخصية" الصغيرة - هذه القضايا يتم طرحها من خلال هذا العرض.