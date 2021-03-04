دفيئة الورد الجوري الهولندية في نوفوسيبيرسك

افتتحت دفيئة "نوفوسيبيرسك" لأزهار الجوري الهولندية في نهاية عام 2020

تقع دفيئة "نوفوسيبيرسك" في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية، وتحوي 171 ألف شجيرة من أزهار الجوري الهولندية على مساحة قدرها هكتارين. (هكتار = 10.000 متر مربع).

يذكر أن أصحاب محلات لبيع الأزهار في جميع أنحاء روسيا يستعدون للزبائن الذين يشترون باقات الأزهار بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس/ آذار.

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