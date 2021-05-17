أبهر الأزياء الوطنية في مسابقة "ملكة جمال الكون 2021"

تتزامن الذكرى الـ 73 للنكبة الفلسطينية مع تصاعد التوترات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في الآونة الأخيرة، ويتكرر الكثير من مشاهد النكبة التي عانها الشعب الفلسطيني في عام 1948 حتى يومنا هذا، ما جعل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بنشر صور مشابهة لأحداث 1948.