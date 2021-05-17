أبهر الأزياء الوطنية في مسابقة "ملكة جمال الكون 2021"

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أقيمت مسابقة "ملكة جمال الكون 2021"، يوم أمس الأحد، في هوليوود بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث شاركت 74 فتاة تراوحت أعمارهن بين 18 و28 عاما، من 74 بلدا من كل القارات لنيل تاج الملكة.
فازت المكسيكية أندريا ميسا، بلقب "ملكة جمال الكون 2021"، في المسابقة التي جرت في فلوريدا الأمريكية.
وتعتبر هذه الدورة الـ 69 لمسابقة "ملكة جمال الكون" التّي يتم ينظيمها منذ عام 1952 في الولايات المتحدة الأمريكية، وأجريت المسابقة وسط اجراءات احترازية خاصة المفروضة بسبب فيروس كورونا.
ويذكر أن هذه المسابقة ألغيت العام الماضي لأول مرة بسبب الفيروس.
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