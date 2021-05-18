موسكو تسجل أرقاما قياسية في درجات الحرارة

نظرًا للحرارة متوقعة ارتفاعها اليوم في موسكو إلى 31 درجة مئوية، نصحت الهيئات المختصة سكان العاصمة بتقليل النشاط البدني والوقت الذي يقضونه في الخارج تحت أشعة الشمس.

وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية، من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة في موسكو اليوم الثلاثاء إلى 31 درجة مئوية، وفي ضواحيها قد تصل إلى 33 درجة مئوية. كما يتوقع أن يكون هذا اليوم هو الأكثر دفئًا في تاريخ تسجيل الأرصاد الجوية.

وفقًا للمدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية في روسيا، رومان فيلفاند، فإن درجات الحرارة ستصل ذروتها في موسكو وضواحيها بعد ظهر اليوم الثلاثاء. وأشار المتخصص إلى أنه "في هذا الوقت من المفيد قضاء الوقت في الهواء الطلق بحذر، حيث سيكون هناك إشعاع فوق بنفسجي نشط جداً. لذا ينصح كبار السن بعدم الخروج على الإطلاق".

وقال الخبير أيضا أنه يمكن تسجيل درجة حرارة قياسية في العاصمة يوم 18 مايو/ أيار. ووفقًا له، سترتفع درجة الحرارة في المدينة بعد ظهر الثلاثاء إلى 32 درجة مئوية.

وأضاف فيلفاند أن الرقم القياسي الحالي ليوم 18 مايو هو 29.1 درجة مئوية، وتم تسجيله في نهاية القرن التاسع عشر.

ويوم أمس، في 17 مايو، حطمت المدينة آخر رقم قياسي لدرجات الحرارة لهذا التاريخ، كان قد سجل قبل 63 عامًا. حيث ارتفعت درجة حرارة الهواء في العاصمة حتى 27.5 درجة وفي بعض المناطق الأخرى وصلت حتى 29 درجة.

بسبب الحرارة المرتفعة نسبيا في موسكو، تم تمديد المستوى البرتقالي لخطر الطقس. وتطالب وزارة حالات الطوارئ العمل بالإرشادات قدر المستطاع: عدم البقاء تحت الشمس وفي الحر لفترات طويلة، وعدم نسيان شرب الماء.