الفراعنة يرحبون بكم... افتتاح متحف مطار القاهرة بعد تجديده

أعادت السلطات المصرية افتتاح متحف للآثار مع المومياوات والتحف بمطار القاهرة، الذي يضم بعد تحديثه نحو 70 قطعة تعود إلى زمن الفراعنة المصريين.

وتم افتتاح متحف الآثار هذا بعد تجديده، وهو يضم مومياوات وقطع أثرية من عهد الفراعنة المصريين في المبنى رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، حيث أصبح بإمكان السياح قضاء الوقت أثناء انتظار رحلتهم.

وكان موقع "إيجيبت توداي" قد ذكر سابقًا، أن المتحف في مطار القاهرة افتتح في الأصل في عام 2016. وبعد ذلك قررت وزارة السياحة والآثار المصرية توسيعه ونقله إلى جناح أكبر يتسع لمعروضات جديدة.

وهكذا، أصبح الآن من الممكن مشاهدة حوالي 70 معروضة، مقابل 36 في السابق. من بين ما ينتظر السياح: مومياوات، وتوابيت، وتماثيل لمخلوقات مقدسة لدى الفراعنة، وغيرها من القطع الأثرية.

يذكر أن وجود المتاحف في المطارات الدولية الرئيسية ليست بأمر جديد على الإطلاق. ويقع أكبر هذه المتاحف حاليًا في مطار إسطنبول الدولي في تركيا.

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