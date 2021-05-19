بيروت تناصر فلسطين

خرجت يوم أمس الثلاثاء، مسيرة حاشدة في العاصمة اللبنانية بيروت، دعما للفلسطينيين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي في كل من القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة.
وبدأت التوترات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من القدس مع بداية شهر رمضان قبل قرابة أربعة أسابيع، حينما احتج الشبان الفلسطينيون على إجراءات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن مئات الإصابات بين الفلسطينيين.
كما يشهد حيّ الشيخ جراح، منذ قرابة 3 أسابيع، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.
تتزامن الذكرى الـ 73 للنكبة الفلسطينية مع تصاعد التوترات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في الآونة الأخيرة، ويتكرر الكثير من مشاهد النكبة التي عانها الشعب الفلسطيني في عام 1948 حتى يومنا هذا، ما جعل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بنشر صور مشابهة لأحداث 1948.
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