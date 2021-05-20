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    "شعور غريب"... قرية تخرج من تحت الماء في إيطاليا

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    • بقايا قرية كورون الإيطالية في موقع البحيرة الاصطناعية الجافة لاغو دي ريزيا في جنوب تيرول، إيطاليا
    • بقايا قرية كورون الإيطالية في موقع البحيرة الاصطناعية الجافة لاغو دي ريزيا في جنوب تيرول، إيطاليا 9 يوليو 2020
    • بقايا قرية كورون الإيطالية في موقع البحيرة الاصطناعية الجافة لاغو دي ريزيا في جنوب تيرول، إيطاليا
    • بقايا قرية كورون الإيطالية في موقع البحيرة الاصطناعية الجافة لاغو دي ريزيا في جنوب تيرول، إيطاليا
    • بقايا قرية كورون الإيطالية في موقع البحيرة الاصطناعية الجافة لاغو دي ريزيا في جنوب تيرول، إيطاليا
    • بقايا قرية كورون الإيطالية في موقع البحيرة الاصطناعية الجافة لاغو دي ريزيا في جنوب تيرول، إيطاليا
    • بقايا قرية كورون الإيطالية في موقع البحيرة الاصطناعية الجافة لاغو دي ريزيا في جنوب تيرول، إيطاليا 9 يوليو 2020
    • بقايا قرية كورون الإيطالية في موقع البحيرة الاصطناعية الجافة لاغو دي ريزيا في جنوب تيرول، إيطاليا
    • بقايا قرية كورون الإيطالية في موقع البحيرة الاصطناعية الجافة لاغو دي ريزيا في جنوب تيرول، إيطاليا
    • بقايا قرية كورون الإيطالية في موقع البحيرة الاصطناعية الجافة لاغو دي ريزيا في جنوب تيرول، إيطاليا 9 يوليو 2020
    © Photo / Luisa Azzolini
    بقايا قرية كورون الإيطالية في موقع البحيرة الاصطناعية الجافة لاغو دي ريزيا في جنوب تيرول، إيطاليا
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    كشفت أعمال الإصلاح في خزان مياه بإيطاليا للعالم عن قرية ظلت تحت الماء لمدة تقرب سبعة عقود.

    عندما تم تجفيف خزان المياه مؤقتًا بهدف أعمال التصليح، ظهرت بقايا قرية كورون التي كان يقطنها مئات الأشخاص، أمام أعين السكان المحليين قبل أن تغمرها المياه في عام 1950 لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية.

    اختفت القرية عندما قررت السلطات بناء سد وربط البحيرتين الطبيعيتين بخزان كبير، وذلك على الرغم من احتجاجات السكان المحليين.

    وقبل فترة وجيزة، عندما كان العمال يقومون بأعمال الإصلاح في خزان مياه لاغو دي ريزيا، تم الكشف على ما يقرب أكثر من 160 منزلا في القاع. تم توفير مساكن جديدة لسكانها. أراد البعض البقاء في قرية جديدة بنيت في مكان قريب.

    قالت إحدى السكان المحليين، لويزا أسوليني، في تغريدة على تويتر أنها "أحست بشعور غريب" أثناء سيرها بين أنقاض قرية سابقة.

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