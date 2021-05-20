"شعور غريب"... قرية تخرج من تحت الماء في إيطاليا

عندما تم تجفيف خزان المياه مؤقتًا بهدف أعمال التصليح، ظهرت بقايا قرية كورون التي كان يقطنها مئات الأشخاص، أمام أعين السكان المحليين قبل أن تغمرها المياه في عام 1950 لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية.

اختفت القرية عندما قررت السلطات بناء سد وربط البحيرتين الطبيعيتين بخزان كبير، وذلك على الرغم من احتجاجات السكان المحليين.

وقبل فترة وجيزة، عندما كان العمال يقومون بأعمال الإصلاح في خزان مياه لاغو دي ريزيا، تم الكشف على ما يقرب أكثر من 160 منزلا في القاع. تم توفير مساكن جديدة لسكانها. أراد البعض البقاء في قرية جديدة بنيت في مكان قريب.

قالت إحدى السكان المحليين، لويزا أسوليني، في تغريدة على تويتر أنها "أحست بشعور غريب" أثناء سيرها بين أنقاض قرية سابقة.